Green Pass europeo fino a giugno 2023? In arrivo la proroga dal certificato verde per

Green Pass europeo fino a giugno 2023. Il provvedimento della certificazione verde in Europa resterà in vigore fino al 30 giugno 2023. «Si tratta di una misura straordinaria per facilitare gli spostamenti nell’Unione – ha precisato il portavoce della Commissione Europea portavoce Wigand – ma al momento non è possibile fare previsioni sulla seconda metà dell’anno dato che il virus continua a circolare».

Green Pass europeo fino a giugno 2023: cosa cambia

Il certificato verde UE, lo ricordiamo, si ottiene attraverso la vaccinazione, la guarigione dal virus o dopo aver effettuato un tampone negativo. C’è da distinguere tuttavia dal periodo in cui resta in vigore il provvedimento del green pass, cioè il periodo in cui sarà richiesto per spostarsi negli Stati membri, e le validità dei singoli certificati.

Per il primo punto la novità è quella citata in apertura ovvero che il provvedimento resterà in vigore fino al 30 giugno 2023. La seconda, ovvero quanto vale il pass per il singolo cittadino, è rimasta a 270 giorni per il primo ciclo vaccinale, illimitata per chi ha la terza dose.

Green pass illimitato in Italia per chi ha terza dose

Altro aspetto ancora sono le disposizioni dei singoli Stati, con ogni Paese che può disciplinare le norme in materia di green pass. In Italia, ad esempio, l’ultima novità introdotta dal Governo prevede la durata illimitata per chi ha effettuato la terza dose. Equiparata a questa situazione anche chi è guarito dal Covid dopo aver completato il primo ciclo vaccinale.