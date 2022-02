Riaperture, la road map del Governo italiano: le date da segnare per discoteche, mascherine e green pass

Riaperture, la road map del Governo italiano, ecco le date da segnare per discoteche, mascherine e green pass. Novità in arrivo sul fronte – si spera – del progressivo superamento della fase emergenziale causata dal Covid-19. Interessate dal nuovo Decreto del Governo le regole per il green pass e la scuola. A questo vanno aggiunte le novità per la riapertura delle discoteche ferme dallo scorso dicembre. Ecco tutte le ultime notizie in merito.

Novità green pass, illimitato per chi ha terza dose

Tra le novità più importanti in materia di green pass vi è quella che, al momento, non saranno previste ulteriori dosi di richiamo. Pertanto, chi ha effettuato la dose booster, avrà la durata del green pass illimitata.

Green pass senza scadenza anche a chi ha due dosi e guarigione

Il nuovo Decreto equipara inoltre i vaccinati con dose booster a chi ha contratto il virus dopo aver completato il ciclo vaccinale di due dosi. Anche per loro dunque la durata del green pass sarà illimitata.

Mascherine all’aperto fino a quando

Al momento l’obbligo delle mascherine all’aperto è stato prolungato fino al 10 febbraio 2022. Salvo nuovi cambiamenti dell’ultima ora sarà quella l’ultima data in cui sarà necessario indossare il dispositivo di protezione delle vie aeree anche all’esterno. Per i luoghi chiusi rimarranno invece in vigore le attuali disposizioni, comprese quelle riguardanti l’obbligo delle Ffp2 sui trasporti e per chi deve osservare il periodo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con caso positivo (per chi ha la dose booster da meno di 120 giorni).

Quando riaprono le discoteche

Come anticipato nei giorni scorsi è stata individuata la data per la riapertura delle discoteche. L’indiscrezione è quella di ripartire il weekend prima di San Valentino, ovvero l’11 febbraio 2022. Nel protocollo le regole: entrata solo con supergreen pass, mascherine obbligatorie in quelle al chiuso, non necessarie se all’aperto. Da capire il limite della capienza: al momento si parla di una forbice oscillante tra il 50% e il 75%. Attese ulteriori novità a breve.