Green Pass in scadenza a marzo 2022, cosa fare per rinnovare il certificato verde

Green Pass. A partire proprio dalla prossima settimana, quando entrerà definitivamente in vigore il nuovo decreto Covid emanato dal governo, il Super Green Pass avrà una validità di sei mesi per tutti, e non più di nove, come si era parlato in precedenza. Si tratta di una differenza di non poco conto, a ben vedere. Soprattutto se pensiamo a tutti quei cittadini che hanno effettuato la dose booster già a settembre. Di fatto, chi ha ricevuto la terza a settembre, sarebbe già quasi al limite. Facendo due calcoli, per il mese di marzo, in molti si vedrebbero decadere la validità del proprio certificato. E ovviamente, più si va avanti nel tempo, e più verranno ad aggiungersi persone, messe così in forte difficoltà.

Green Pass illimitato per chi ha fatto terza dose

Data questa problematica, il governo è dovuto correre ai ripari. Infatti, è già presente sul tavolo di lavoro una proposta per proporzionare la durata della certificazione verde in base al numero di dosi effettuate. Per tutti i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale (2 dosi + booster), la validità del Green Pass sarà illimitata, almeno fino a che non si presenterà la necessità di una quarta dose. Anche se, è bene sottolinearlo, al momento si tratta di una eventualità abbastanza lontana. Mentre per coloro che hanno ricevuto solamente due dosi di vaccino, la durata della certificazione rimarrà di solo sei mesi. La modifica potrebbe entrare in vigore già direttamente dal primo di febbraio.