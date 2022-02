Green Pass, la polizia lancia l’allarme su questo SMS: “È una truffa”

Un’altra truffa pensata per rubare i dati personali. E stavolta il messaggio di piscina è davvero ben congegnato, perché riguarda addirittura il Green Pass. Ad avvisare della truffa è la polizia di Stato, che attraverso un post su Twitter ha mostrato un messaggio che viene inviato in questi giorni a migliaia di persone. E’ un sms di phishing relativo al Green pass e che apparentemente proviene dal ministero della Salute, ma in realtà è una truffa: cliccandoci ruba i dati personali dell’utente. Gli agenti invitano quindi a non seguire il link indicato.

Green Pass clonato, la truffa del falso messaggio del Ministero

La Polizia di Stato, nel Tweet avverte: “Attenzione, è in atto un nuovo tentativo di phishing relativo al Covid: un falso sms apparentemente inviato dal ministero della Salute vi avverte che il vostro Green pass è stato clonato. Non cliccate sul link, i dati personali che inserite vengono rubati”. Ma ecco cosa dice il falso messaggio del Ministero della Salute: “La sua certificazione verde Covid-19 risulta essere clonata, per evitare il blocco è richiesta la verifica dell’identità”, ma si viene dirottati su un sito truffa.