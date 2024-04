L’attivista è stata fermata insieme ad altri manifestanti, a cui si era unita bloccando l’autostrada.

La manifestazione di protesta, che si stava tenendo lungo l’autostrada A12, è stata organizzata dal gruppo di Extinction Rebellion.

Greta Thunberg arrestata durante una manifestazione ambientalista

L’attivista svedese, Greta Thunberg, è stata fermata dalla polizia olandese all’Aja mentre partecipava a un sit-in di protesta, organizzato dagli ambientalisti di Extinction Rebellion lungo l’autostrada A12. A riferire la notizia è il giornale locale De Telegraaf. Greta Thunberg si era unita ai manifestanti intenti a bloccare l’autostrada. Molti di loro, secondo quanto riportato dal quotidiano, sono stati fermati dalla polizia schierata in massa.

World Climate Leader Greta Thunberg brutally attacked and detained by Police in Hague, the Netherlands. pic.twitter.com/9wpicYKats — Terror Alarm (@Terror_Alarm) April 6, 2024

Non è la prima volta che l’attivista viene arrestata. Il 17 ottobre dello scorso anno era stata fermata a Londra e scortata da due agenti fino all’Energy Intelligence Forum. Il 21 giugno scorso era stata fermata dalla polizia svedese, per aver bloccato – per oltre quattro giorni – le petroliere nel porto di Malmö.