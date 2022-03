Guerra in Ucraina, è partito da Cisterna il primo carico di aiuti per la popolazione

Guerra in Ucraina, è partito da Cisterna il primo carico di aiuti per cercare di alleviare le sofferenze della popolazione. Nonostante le terribili immagini che ogni giorno tempestano i media, la macchina della solidarietà non si ferma. Moltissime infatti le operazioni messe in atto per accogliere i profughi ucraini e dar loro la pace e la serenità che il conflitto gli ha violentemente strappato da un giorno all’altro.

È partito nei giorni scorsi il primo carico di aiuti per l’emergenza Ucraina dal COC, il Centro operativo comunale di Cisterna di Latina, allestito al centro polivalente di San Valentino. Il carico, trasportato dalla Protezione civile di Cisterna “Sez. Mauro Zappaterreni” – ODV, è stato consegnato presso il COV, il Coordinamento di Protezione civile della Regione Lazio, in via Ardeatina a Roma, che fa parte del Meccanismo europeo di Protezione civile. Da lì, domani mattina i preziosi aiuti partiranno per l’Ucraina e in particolare verso la città di Poltava che si trova poco a sud-est della capitale Kiev.

Il bilancio della solidarietà

La generosità e la solidarietà della comunità di Cisterna hanno permesso di raccogliere: pasta (kg 613,4); latte Uht (kg 190); legumi (kg 205,2); zucchero (kg 43); olio (kg 15,2); marmellata (kg 19,4); sale (kg 18,6); farina (kg 10,4); riso (kg 58,8); carne in scatola (kg 10,6); pomodori (kg 62,2); omogeneizzati (kg 708); tonno (kg 35,8); caffè (kg 5,6); the (kg 9,8); merendine (kg 8,8); succhi di frutta (kg 40,4); biscotti (kg 66,2); prodotti per l’igiene dei bambini (kg 16,6); salviette per bambini (kg 14); prodotti sanitari (kg 23,4); pannolini per adulti (kg 31,8); prodotti per l’igiene degli adulti (kg 44,4); pannolini per bambini (kg 50); crocchette per cani (kg 20,6); bocconcini per cani (kg 18,6); vestiti per adulti e bambini (kg 137,8).