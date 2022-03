Guerra Nucleare in Italia, il simulatore per calcolare gli effetti della bomba atomica

Guerra Nucleare Italia: cosa accadrebbe se una bomba atomica venisse sganciata nel nostro Paese? E’ una domanda che martella la testa degli italiani da giorni. La risposta viene data dall’App gratuita Nukemap: si tratta di un simulatore online in grado di calcolare gli effetti della detonazione di varie tipologie di testate atomiche.

Guerra Nucleare Italia: il simulatore

Progettato nel 2012 dall’esperto di armi nucleari Alex Wellerstein dello Stevens Institute of Technology, su questo simulatore si possono selezionare diverse armi nucleari. A questo punto, per avere un’idea degli effetti si seleziona il tipo di arma e l’area nella mappa, poi si fa click su “detonata”. Sul sito si possono vedere anche le zone contaminare (a breve e lungo termine), l’area delle radiazioni del “Fallout radioattivo” (la ricaduta di materiale radioattivo che avviene dopo 15 minuti). Viene mostrata anche la stima del numero di vittime e feriti. Il simulatore, in origine, era stato prodotto per scopi pedagogici al fine di mostrare meglio la differenza di scala tra bombe a fissione e a fusione. A causa della grande popolarità è stato necessario cambiare server nel 2013.

Leggi anche: Profughi ucraini in Italia, quanti sono e dove stanno andando