Guida a Google Ads e al Google Ads Specialist

Un Google Ads Specialist è una figura professionale chiamata a pianificare, impostare e gestire le campagne in Google Ads.

Lo specialista Google Ads aiuta gli imprenditori a pubblicizzare la propria attività oppure offre una mano con gli annunci, ma si occupa anche di altre esigenze correlate, come i siti Web, le pagine di destinazione, le campagne e-mail e altro ancora.

Alcune aziende si rivolgono a un consulente certificato Google Ads, come Stefano Diversi Consulente Google Ads, per essere aiutate a gestire le proprie campagne.

Ciò è particolarmente vero quando si tratta di una piccola azienda che non dispone di risorse o tempo per gestire campagne efficaci in Google Ads.

Quindi si rivolgono ai migliori consulenti Ads freelance per ottimizzare continuamente le campagne e avere successo.

Può lavorare a contatto con un consulente SEM freelance, consulente Search Marketing, consulente PPC e un consulente Internet Faenza.

L’esperto Google Ads certificato dovrà adeguare il targeting, testare i nuovi annunci e modificare le offerte. Insomma, il lavoro certo non gli manca.

Un consulente campagne Google Ads è un esperto che ha dimestichezza con la creazione e la gestione di queste campagne.

Dovrebbe anche conoscere oppure sapere dove andare a cercare gli ultimi aggiornamenti e funzionalità che Google rilascia per la piattaforma.

Lavorare fianco a fianco con il miglior consulente Google Ads significa avvalersi di un supporto professionale in grado di aiutare in attività diverse.

Alcuni sono competenti in una particolare area, come managing search, display, video o altri tipi di campagne in Google Ads.

Cos’è Google Ads?

Su Google, ogni secondo vengono eseguite miliardi di ricerche, con la maggior parte delle pagine dei risultati di ricerca che includono annunci Google.

I servizi Google Ads sono pagati dalle aziende che ne fanno uso. Come detto in precedenza, per questo tipo di lavoro si avvalgono di una consulenza Google Ads in modo da ottenere una consulenza strategica campagne Google Ads.

Grazie a Google Ads, una consulenza Webmarketing Faenza, che si avvale di un consulente Google Ads certificato, riesce a studiare un modo efficace per indirizzare il traffico pertinente verso un sito Web aziendale nel momento in cui le persone cercano specifici prodotti o servizi che l’impresa offre.

Google Ads è il nome della piattaforma pay-per-click (PPC) di Google, la quale consente alle aziende di ottenere visibilità sulle proprietà di Google.

La tipologia più comune di annunci Google Ads è Search Ad, che viene visualizzato nella pagina dei risultati del motore di ricerca (SERP) per ricerche pertinenti ai prodotti e servizi dell’inserzionista.

Le aziende usano Google Ads anche per pubblicare annunci display, annunci commerciali, annunci YouTube e altro ancora.

Tramite questo servizio, i consulenti Google Ads cercano di ottenere conversioni avanzate Google Ads.

Google Ads: ecco perché usarlo

Perché usare Google Ads e avvalersi di una consulenza Search Marketing? I motivi sono i seguenti:

L’enorme portata di Google: il motore di ricerca è passato da marchio a verbo. Ciò perché gli utenti, quando necessitano di trovare risposta a una domanda, la loro prima fermata è Google. Il motore di ricerca gestisce più di 2 trilioni di ricerche all’anno, che ammontano a 5 miliardi al giorno. Tra questi ci sono imprenditori che cercano soluzioni ai problemi della propria azienda oppure un consulente Google Ads per e-commerce che cerca di aiutarla a diventare “la risposta” per milioni di utenti.

che cerca di aiutarla a diventare “la risposta” per milioni di utenti. Funzionalità che consentono diversi targeting: con Google Ads è possibile fare offerte agli utenti per termini di ricerca e utilizzando parole chiave generiche. Grazie a esse, l’annuncio pubblicitario di un’azienda verrà mostrato ai potenziali clienti nelle prime fasi di ricerca del prodotto o servizio. Ciò consentirà di catturare le loro informazioni tramite la pagina di destinazione, che invia loro contenuti informativi che dimostrino l’autorità dell’azienda e, se non si convertono, utilizzare un software di retargeting per richiamarli finché non lo fanno.

Mantenere sempre il pieno controllo sulle campagne: in passato, per pubblicare campagne pubblicitarie che raggiungessero un ampio pubblico con gli annunci, c’era l’ostacolo burocrazia. Adesso, grazie agli spazi pubblicitari con software (programmatic advertising), le consulenze Search Marketing, una consulenza SEM o il miglior specialista Google Ads saranno in grado di avviare e interrompere le campagne, raggiungere le persone giuste e fare tutto in modo istantaneo.

Chi si occupa di Google Ads?

Come abbiamo detto in precedenza, ad occuparsi di Google Ads è il Google Ads Specialist o consulente Google Ads.

Ci sono società di consulenze Google Ads che hanno diversi specialisti su cui poter contare. Anche una consulenza social Faenza, oltre ai SEM Faenza, si avvalgono della collaborazione dei Google Ads Specialist.

Gli specialisti di queste società si occupano, tra le altre cose, di Keyword Research o ricerca di parole chiave, da utilizzare per campagne pubblicitarie mirate.

Un bravo consulente Google Ads è capace di selezionare le parole chiave che gli utenti potrebbero usare sui motori di ricerca e rimandare al prodotto o servizio dell’azienda che ha pubblicato l’inserzione.