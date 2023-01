Guida completa al noleggio auto

Che cosa bisogna sapere per noleggiare un’auto?

Negli ultimi anni si è verificato un incremento esponenziale del noleggio auto sia a breve sia a lungo termine, opzioni particolarmente convenienti sotto molti punti di vista. I motivi per cui ricorrere a un simile servizio sono davvero tanti: dalla necessità di sostituire momentaneamente la propria vettura rotta al desiderio di provare un’auto di ultima generazione all’esigenza di poter disporre di un mezzo senza l’obbligo di acquistarlo. Attualmente viene offerta ai clienti l’opportunità di personalizzare al massimo questo servizio sia come durata sia per il chilometraggio e le varie prestazioni garantite. Il conducente, che deve avere più di 21 anni, è tenuto a possedere una patente in corso di validità e una carta di credito intestata a sé stesso. Prima di stipulare un contratto di noleggio bisogna definire la durata del servizio che può variare da poche ore a mesi. L’auto, che viene fornita con tutte la documentazione in regola e con il pieno di benzina, deve essere restituita in buone condizioni di pulizia dell’abitacolo e con il serbatoio pieno (secondo la regola “pieno per pieno”). Rivolgendosi al servizio di autonoleggio Torino (https://www.misterrent.it/noleggio-auto/noleggio-auto-torino/). il committente può ricevere tutte le informazioni più dettagliate sulle diverse possibilità previste.

Caratteristiche del noleggio auto

Il noleggio auto permette di avere a disposizione una vettura di ultima generazione, perfettamente funzionante e sottoposta a continue revisioni, senza nessun onere d’acquisto né di gestione. Il contratto prevede infatti il pagamento di un canone mensile la cui durata è condizionata dal tempo prestabilito dal cliente e che dipende anche dal chilometraggio percorso. I servizi di base offerti da un simile contratto comprendono l’assicurazione RCA, la tassa di immatricolazione, la Kasko, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il soccorso stradale in caso di incidenti, la disponibilità di una vettura di cortesia e la periodica sostituzione degli pneumatici. I servizi opzionali e garantiti soltanto su richiesta sono la variazione del chilometraggio di base, una maggiorazione dell’allestimento del mezzo, il prolungamento del contratto e ulteriori coperture assicurative. Indipendentemente dalla tipologia del noleggio (a breve oppure a lungo termine), al committente viene consegnata una vettura praticamente nuova e dotata di tutti documenti necessari per la guida. A fronte del canone mensile prestabilito (che varia in rapporto a numerosi fattori), il conducente non deve sborsare nessun altro importo e ha la certezza di essere sempre tutelato per qualsiasi inconveniente. I professionisti e i possessori di partita IVA possono scaricare parte delle spese in seguito alla detrazione dell’IVA, risparmiando notevoli somme di denaro. Al momento della stipula del contratto può essere richiesto un anticipo che non è sempre obbligatorio e che comunque viene restituito al termine del noleggio.

Vantaggi del noleggio auto

I vantaggi del noleggio auto sono considerevoli soprattutto perché consentono di programmare alla perfezione le spese mensili al di fuori delle quali non è previsto nessun altro onere. Tutti i costi sono infatti fissi e predeterminati, al fine di evitare brutte sorprese anche in caso di incidenti (dato che l’assistenza e la sostituzione con vettura di cortesia sono servizi previsti). Il cliente poi non è costretto a impegnare grosse somme di capitale come invece sarebbe richiesto dall’acquisto di una vettura: nessun esborso immediato e nessuna maxi-rata finale. Non è prevista neppure la svalutazione del mezzo, condizione presente invece sui veicoli di proprietà. Noleggiare un’auto permette di avere a disposizione una vasta gamma di proposte adattabili alle differenti esigenze individuali che possono modificarsi nel tempo. Al contrario di chi possiede un’auto con la quale deve affrontare qualsiasi necessità, il noleggio offre la più assoluta versatilità e flessibilità d’impiego. Dal punto di vista operativo, infine, il cliente non è tenuto a occuparsi di nulla, dato che la gestione della vettura è completamente a carico della ditta che, mediante consulenti qualificati, è sempre a di posposizione H24. Al termine del noleggio il committente può rinnovare il contratto oppure modificarlo, a seconda di quanto necessita.