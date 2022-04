Hosting WordPress: scegli la sicurezza con Shellrent

Scegliere WordPress significa avere la possibilità di realizzare un sito web veloce, sicuro e performante. Vuol dire poter contare sulle funzionalità del CMS più utilizzato al mondo e su un pratico e funzionale sistema di gestione dei contenuti. WordPress è una piattaforma comoda e molto facile da usare, dalle infinite potenzialità: per questo è molto diffusa, ideale sia per gli sviluppatori ma anche per coloro che non conoscono i codici di programmazione.

Quando si deve scegliere un dominio su cui ospitare il proprio sito WordPress, a chi conviene affidarsi? In tempi in cui i cyber attacchi aumentano giorno dopo giorno, come mostrano le più recenti statistiche, il nostro consiglio è quello di scegliere un hosting WordPress Security First, come quello proposto da Shellrent. Hosting provider con sede a Vicenza, Shrellent opera nel mercato nazionale da oltre 15 anni offrendo servizi hosting e cloud ad alte prestazioni, con una particolarità che li contraddistingue: sono orientati alla sicurezza.

Propone altresì soluzioni per la gestione di posta e PEC, licenze, certificati SSL, servizi di registrazione dei domini e server. Offre inoltre prodotti dedicati interamente alla sicurezza online, per una maggiore protezione dei dati ospitati. Perché è così importante oggi la sicurezza dell’hosting provider? Vediamo in concreto come sia opportuno affidarsi ad un hosting Security First scegliendo un hosting WordPress con Shellrent .

Mettiamo la sicurezza al primo posto

In un mondo virtuale così pieno di opportunità per le aziende di ogni settore, purtroppo non mancano anche i pericoli. Questi ultimi riguardano sempre di più la cybersecurity: i dati dimostrano che, negli ultimi anni, gli attacchi informatici stanno aumentando. Ecco perché tutte le realtà aziendali dovrebbero essere preparate ed utilizzare adeguati protocolli di sicurezza in ogni processo informatico, anche online. È importante inoltre scegliere un servizio di hosting, ad esempio un hosting WordPress, che possa garantire ottimali livelli di sicurezza per i dati ospitati, dell’azienda e dei relativi clienti.

Proteggersi nel miglior modo possibile oggi è fondamentale. A confermarlo sono proprio le notizie che ogni giorno parlano di aziende ed enti pubblici colpiti da attacchi informatici e rimaste vittime di furti e violazioni di dati. Secondo statistiche in possesso della Polizia Postale, solo nel 2020 i cyber crimini in Italia sono aumentati in una percentuale del 246%. L’ultimo rapporto sulla criminalità, effettuato dal Viminale, conferma inoltre che solo nella prima metà del 2021 si sono verificati circa 800 reati cyber al giorno.

Successivamente la situazione non è molto migliorata e, secondo altre statistiche, l’Italia è uno dei Paesi più colpiti al mondo dagli hacker. Se poi si pensa che tali attacchi hanno sempre pesanti ripercussioni economiche sulle malcapitate aziende, si comprende la gravità della situazione attuale: il rischio che corre un business online che non sia dotato degli adeguati protocolli di sicurezza in termini di anti-hackeraggio è davvero troppo elevato.

Oggi scegli un hosting WordPress sicuro

Ogni azienda dovrebbe tutelarsi dagli eventuali attacchi hacker sul proprio sito web. Proprio per questo motivo, Shellrent ha deciso di mettersi al fianco di aziende e professionisti proponendosi come il primo hosting italiano Security First: una valida alternativa nel panorama degli hosting provider, in grado di rispondere in modo definitivo a tale crescente problema. Questo significa che tutti i processi e i servizi hosting proposti dalla società sono Security Oriented, in altre parole: progettati ponendo una particolare attenzione alla sicurezza. Questo, chiaramente, non riguarda solo le soluzioni di hosting WordPress, ma anche tutti gli altri servizi hosting, cloud e server proposti da Shellrent.

Alcuni prodotti sono anche interamente dedicati alla sicurezza, come le soluzioni per il backup delle PEC e il Cloud Storage, quest’ultimo ottimo sistema per archiviare file su Cloud. Con il Disaster Recovery, inoltre, Shellrent offre la possibilità di avere copie di sicurezza del proprio servizio hosting geolocalizzate ad almeno 1000 km di distanza: un’opportunità importante per rendere ogni hosting ancora più sicuro, in quanto diventa possibile recuperare qualsiasi dato anche in caso di “emergenza”, senza alcun tipo di rischio.

Shellrent e le opportunità per chi sceglie un hosting WordPress

Cosa si spende mediamente per un hosting Security First? Per quanto riguarda gli hosting WordPress, affidandosi a Shellrent sarà possibile scegliere tra 4 diversi piani di abbonamento. Ciascun piano offre determinate opzioni, così da accontentare ogni tipo di esigenza, ed è accompagnato da tariffe convenienti e competitive.

Vogliamo dirvi di più: per rendere i propri servizi alla portata di tutte le aziende che ne abbiano bisogno, Shellrent assicura sempre un eccezionale rapporto qualità-prezzo e, cosa ancora più importante, propone periodicamente offerte esclusive riservate agli iscritti alla propria newsletter. Sarà sufficiente iscriversi dal sito web aziendale, anche se non si è clienti, per iniziare a ricevere periodicamente le promozioni dedicate ad un prodotto o ad un gruppo di servizi, che a rotazione coinvolgono in pratica tutti i servizi offerti da Shellrent. A questo punto, si avrà un mese di tempo per pensarci ed approfittarne: ecco come, con un po’ di pazienza nel controllare le promozioni, si potrà accedere ad un servizio hosting di qualità Security First ad un prezzo fuori mercato: le scontistiche in alcuni casi possono arrivare anche fino al 100%!

Per concludere, chi desidera un hosting WordPress sicuro e performante non deve fare altro che iscriversi alla newsletter di Shellrent. Con Shellrent non dovrai più preoccuparti di ricevere attacchi hacker: è giunto il momento di pensare alla sicurezza online e di blindare il tuo business!