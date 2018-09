I fatti Vostri, tutte le novità del programma condotto da Giancarlo Magalli e Roberta Morise

Il programma, condotto da Giancarlo Magalli e Roberta Morise, sarà trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 11.00 su Rai 2 e vedrà la partecipazione di Paolo Fox per l’oroscopo, Umberto Broccoli per il costume, l’attualità e lo spettacolo e Giò Di Tonno per la musica.

I fatti Vostri torna in tv lunedì 10 settembre con tante novità. Il programma, condotto da Giancarlo Magalli e Roberta Morise, sarà trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 11.00 su Rai 2 e vedrà la partecipazione di Paolo Fox per l’oroscopo, Umberto Broccoli per il costume, l’attualità e lo spettacolo e Giò Di Tonno per la musica.

Come in una piazza italiana, tutti i giorni si parlerà di cronaca e attualità. I fatti saranno discussi, sviluppati e arricchiti con collegamenti esterni in diretta e servizi di approfondimento. Dall’edicola, un’importante firma del giornalismo commenterà le notizie del giorno. Sarà data voce ai cittadini per appelli, richieste e ringraziamenti. Tornano anche quest’anno, le incursioni nella storia del costume italiano, presente e passato, del professor Umberto Broccoli, punteggiate dai successi della Hit parade musicale, del cinema e del teatro. Rubriche settimanali tratteranno di legalità, scienza, salute, animali, affidate di volta in volta a esperti del settore. Aggiornamenti sulla situazione meteorologica a cura del Colonnello Massimo Morico, mentre non mancherà, come di consueto, l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Non mancheranno giochi nuovi che coinvolgeranno i telespettatori da casa.

“I Fatti Vostri” è un programma di Michele Guardì, Giovanna Flora e Rory Zamponi. Regia di Michele Guardì. Appuntamento a lunedì 10 settembre 2018 con la prima puntata della nuova stagione del programma di Magalli che sarà accompagnato dal nuovo volto femminile della trasmissione Roberta Morise.