I migliori prezzi per un iMac

I prodotti della Apple non sono economici. L’acquisto di una macchina di alta qualità ed elegantemente realizzata ha un prezzo, e molti sono disposti a sborsare un sacco di soldi, sia per l’ultimo iMac che per i potenti MacBook Pro M1.

Ma se vuoi un Mac e non puoi pagare un prezzo così alto, allora un iMac ricondizionato è la tua migliore opzione.

In questo articolo scopriremo, quindi, come comprare un iMac ai migliori prezzi.

Cosa significa ricondizionato?

L’acquisto di un iMac ricondizionato è diverso dall’acquisto di uno usato.

Quando si acquista un prodotto di seconda mano, i proprietari stanno semplicemente rivendendo il loro Mac con qualsiasi problema esistente che potrebbe avere.

Pensate a questo scenario come all’acquisto di un’auto usata da uno sconosciuto: non sai davvero a cosa stai andando incontro per quanto riguarda i problemi, ma non lo potrai scoprire prima di averla accesa e di aver pagato quanto richiesto.

Un oggetto ricondizionato, invece, è diverso. L’iMac è ancora usato, ma è stato dato a un professionista a causa di un problema o scambiato con un modello più recente. Tutte le parti malfunzionanti vengono sostituite, il prodotto viene testato per assicurarsi che tutto funzioni e viene riconfezionato per la rivendita. Un po’ come quando si acquista un’auto usata da un concessionario.

In entrambi i casi, l’iMac viene venduto con uno sconto. I prodotti Apple ricondizionati sono validi quanto quelli nuovi e ti fanno risparmiare una consistente somma di denaro. Un Mac usato venduto da uno sconosciuto, invece, potrebbe costarti molto di più senza che tu lo sappia.

iMac ai migliori prezzi: come capire di essere davanti a un buon affare?

Il prezzo è uno dei fattori più importanti di un buon affare, ma ci sono altre cose da considerare. Se è la prima volta che ti avventuri nel mondo degli articoli Apple ricondizionati, ecco a cosa prestare attenzione:

Garanzie e politiche di restituzione: una garanzia fornisce una certa protezione se il tuo iMac ricondizionato si rompe inaspettatamente, evitandoti di sprecare ulteriori soldi. In genere, i fornitori seri offrono una garanzia di un anno.

Test: assicurarti di comprare un Mac da un’azienda che testa di prodotto prima di metterlo in vendita. Assicurati che il venditore segua le proprie procedure di test per assicurare la massima qualità. Non saranno certificate dalla Apple, ma saranno comunque una garanzia.

Esame pratico: questo spesso non è possibile quando si acquista online, ma se stai esaminando i rivenditori locali, assicurati di poter esaminare e testare il prodotto da solo. Questo ti permetterà di cercare eventuali problemi evidenti prima dell’acquisto.

Materiale originale: La scatola originale, le istruzioni e gli accessori sono un grande bonus. Un prodotto ricondizionato rispettabile dovrebbe averli, poiché l’esperienza “come nuovo” è parte di ciò che separa un modello ricondizionato dalla sua controparte usata.

Campanelli di allarme

Se decidi di utilizzare dei piccoli fornitori o di affidarti a grandi marketplace, ecco i segni di un affare che dovresti evitare: