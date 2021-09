I numeri della pandemia: oggi nel Lazio 354 nuovi positivi. “Il 79% degli over 12 è vaccinato con doppia dose”

D’Amato: “Oggi su 8520 tamponi molecolari nel Lazio e 9139 test antigenici per un totale di 17659 test, si registrano 354 nuovi casi positivi (+59), 5 i decessi (-2), 481 i ricoverati (+12), 63 le terapie intensive (-1) e 555 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2%. I casi a Roma città sono a quota 181”. E’ stato raggiunto il 79% della popolazione over 12 vaccinato in doppia dose