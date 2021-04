I nuovi colori delle Regioni dal 3 maggio 2021: ecco chi rischia già di finire in zona rossa o arancione

Quali saranno i colori delle Regioni da lunedì prossimo 3 maggio? C’è attesa di capire se la mappa dell’Italia a prevalenza “gialla” resisterà oppure se, al contrario, alcuni territori passeranno a restrizioni maggiori. Ricordiamo che la nuova classificazione delle Regioni sarà comunicata ufficialmente domani quando si riunirà, come ogni settimana, la cabina di regia.

Colori delle Regioni: la mappa dell’Italia ad oggi

Dal 26 aprile 2021 molte Regioni sono finite in zona gialla. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 23 aprile 2021, ha firmato quindi le nuove Ordinanze entrate poi in vigore lunedì scorso. La prima Ordinanza ha rinnovato la permanenza in zona rossa della Regione Sardegna. La seconda ha disposto il passaggio in zona arancione per le Regioni Basilicata, Calabria Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. La terza ha confermato il passaggio in zona gialla di tutte le altre Regioni (salvo provvedimenti più restrittive già adottati sui territori).

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio ad oggi è la seguente:

zona rossa: Sardegna

Sardegna arancione: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta

Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria e Veneto

Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria e Veneto bianca: (nessuna regione)

Nuovi colori delle Regioni: chi può cambiare colore da lunedì 3 maggio 2021

Al momento, e in attesa dei nuovi dati, in bilico c’è la Valle D’Aosta che potrebbe tornare in zona rossa. Calabria, Sicilia e Basilicata dovrebbero invece restare in zona arancione mentre è la Puglia a sperare in un ritorno in zona gialla. Quindi la Sardegna, unica in zona rossa al momento: ebbene in questo caso il trend la vedrebbe potenzialmente in zona arancione ma decisivo sarà per l’appunto il monitoraggio di domani.