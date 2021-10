I regali per gli appassionati PlayStation

L’estate è finita, il Natale è ormai alle porte. È arrivato il momento di pensare a cosa regalare ad amici e parenti, magari da sempre appassionati al mondo PlayStation.

Per chi conosce poco il settore del gaming, decidere l’articolo giusto potrebbe risultare più complicato del previsto o, addirittura, una mission impossibile.

Ma niente paura: nelle prossime righe troverai 5 prodotti capaci di far felice qualsiasi amante delle console firmate Sony e, in particolare, coloro i quali possono dire di aver già avuto la fortuna di acquistare la richiestissima PlayStation 5!

Non dimenticare, una volta trovato il regalo perfetto, di ultimare l’acquisto attraverso la pagina gamestop.it/playstation: sul portale di GameStop Italia, infatti, potrai comprare gli articoli riportati al prezzo più conveniente e con spedizione gratuita.

I regali perfetti per i gamer che hanno la PlayStation 5

Uscita nel settembre del 2020, la PlayStation 5 ha entusiasmato i fan per prestazioni elevate e una potenza stratosferica.

Per non perdere nessuna delle funzionalità previste, ecco 5 prodotti che ogni appassionato vorrebbe poter scartare:

Cuffie Wireless con microfono Pulse 3D Base di ricarica wireless DualSense Telecomando Media Giochi di ultima generazione PlayStation Plus Card per 12 mesi

1 – Cuffie Wireless con microfono Pulse 3D

Chi, mentre si diverte con i propri titoli preferiti, non vorrebbe godersi un’esperienza di suono perfetta? Le cuffie wireless con microfono Pulse 3D per PlayStation 5 sono progettate appositamente per riprodurre l’audio 3D offerto dall’ultima console Sony e trasportare il gamer in paesaggi sonori incredibilmente coinvolgenti.

Grazie al microfono integrato, poi, le cuffie Pulse 3D per PS5 sono un regalo più che consigliato per i giocatori che amano condividere le loro avventure con gli amici e, perché no, sfidare gli avversari nella modalità multiplayer.

2 – Base di ricarica wireless DualSense

Poche cose infastidiscono i giocatori come dover concludere la partita per colpa della batteria scarica del controller. Con la base di ricarica per joypad PlayStation 5, si possono ricaricare fino a due controller wireless DualSense contemporaneamente e in maniera super veloce. I tempi? Sono gli stessi di quando il controller è collegato alla console PS5.

Per gli appassionati PlayStation, un regalo del genere è davvero perfetto!

3 – Telecomando Media

Se c’è un aspetto che fin dal primo momento ha colpito i gamer, è la possibilità di utilizzare la PlayStation non solo per giocare ma anche per intrattenersi con contenuti multimediali e serie tv. Proprio per questo motivo un regalo sicuramente apprezzato dagli appassionati PlayStation è il Telecomando Media, perfetto per far partire i film e le serie tv preferite direttamente dalla console.

Il Telecomando Media per PS5 ha diversi tasti dedicati alle app più in voga del momento, quali Netflix, Spotify, YouTube e Disney+.

4 – Giochi di ultima generazione

Cos’è la PlayStation senza giochi? Per i gamer, ricevere il proprio titolo preferito non ha davvero prezzo. In questo caso, hai l’imbarazzo della scelta considerato che la libreria per la console Sony offre tantissimi videogame tutti da provare.

Solo pochi giorni fa, ad esempio, è stato messo in vendita l’attesissimo FIFA 22, il gioco di calcio capace di diventare un must per gli amanti del genere.

5 – PlayStation Plus Card per 12 mesi

Concludiamo questa rassegna con i regali perfetti per gli appassionati PlayStation con la carta digitale PlayStation Plus Card 12 mesi. Si tratta di un servizio in abbonamento che consente ai giocatori di ottenere il massimo dalla propria console, con tantissimi contenuti, promozioni e vantaggi esclusivi.

Un esempio? PlayStation Plus Card 12 mesi permette di avere a disposizione, ogni mese, ben 24 videogame selezionati dagli esperti di PlayStation. Meglio di così…