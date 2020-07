I vantaggi del digital marketing e della SEO

È innegabile che a livello globale stiamo vivendo l’epoca digitale; internet è diventato indispensabile, e alla necessità di poter accedere a un quantitativo incredibile di informazioni e attività on-line, si aggrega ogni giorno un valore aggiunto, possiamo quasi dire che senza una connessione, senza la possibilità di visitare, anzi navigare sul web molte cose ci sarebbero precluse; la rete è una fonte infinita di tutto, ma proprio di tutto; con un vasto assortimento di siti e portali che si occupano delle tematiche più disparate, ma cos’è che determina la qualità e il successo soprattutto dei siti dedicati alle attività commerciali?

L’importanza del posizionamento in rete

Il successo e l’affermazione di siti e portali in rete, soprattutto di quelli a carattere commerciale si deve alla costruzione di strategie particolari ovvero di quella nuova scienza chiamata marketing. In effetti il digital marketing è un’attività complessa che si muove con un occhio attento all’evoluzione delle tecnologie e rende possibile scavalcare a piè pari i limiti e i confini dati da altre metodologie di diffusione, tra la materia e il digitale in pratica questi confini sono stati proprio azzerati; il marketing unito a una buona SEO, accresce la visibilità e il posizionamento all’ombra di Google che migliora conseguentemente anche i rapporti “venditore-clientela” e ne amplifica la qualità e l’immediatezza, proprio perché è cresciuta la qualità dei siti, degli e-commerce e degli store online. Chiunque possiede un’attività commerciale online dovrebbe avvalersi di un consulente SEO a Roma, o Milano, o qualunque importante città italiana oggi vanta presenze professionali che si occupano di queste tematiche e possono offrire consulenze di alto profilo in merito al digital marketing affiancato dalla SEO.

Vuoi ottimizzare il tuo sito? Ecco di cosa hai bisogno

In questo contesto ovviamente esistono realtà più valide di altre. Ecco perché ha molta importanza rivolgersi a un consulente di digital marketing altamente performante come ad esempio SEO Leader,che oggi è una presenza rilevante nel panorama del marketing digitale; una figura che offre supporto e consulenza SEO. Come dicevamo è importante la velocità e l’esperienza nel posizionare un sito web in Google ma anche in altri motori di ricerca; accrescere un sito con autorevolezza, incrementando il più possibile la visibilità del medesimo, per arrivare a questi obiettivi occorre avere una forte preparazione soprattutto in ambito SEO; che è una disciplina euristica. Ecco perché ci sentiamo di citare e consigliare il consulente professionista di SEO Leader; esperto di marketing, ha seguito per anni le evoluzioni e i cambiamenti dell’algoritmo di Google, impegnandosi con grande passione ed esperienza, acquisita sul campo, giorno dopo giorno, un impegno che ha dato ottimi frutti per centinaia di progetti di ambiti differenti; e un successo duraturo.

SEO Leader: la scelta migliore

La passione unita alla capacità di problem solving e di una visione molto ampia e sistemica di tutte le tecniche personalizzabili sono state l’arma vincente per arrivare a fornire servizi che inderogabilmente portano a un miglioramento, e a un successo incomparabili. L’importanza di ottimizzare il proprio sito per i motori di ricerca, soprattutto in ambito commerciale è fondamentale; quindi affidarsi alle mani di un esperto così come è profondamente esperto il consulente SEO Leader significa fare il passo giusto per ottenere risultati strabilianti per il proprio sito web e per la propria attività.

Un cammino inarrestabile costellato da successi evolutivi

In effetti il marketing negli ultimi anni ha subito un vero e proprio balzo in avanti, grazie alla sua diffusione in internet e all’avvento degli smartphone; il marketing digitale si avvale di iniziative integrate, e riesce a raggiungere una così grande quantità di canali, da potersi definire oggi il cuore pulsante del commercio che spazia in decine di migliaia di comparti differenti. Questo è dovuto anche al fatto che un bacino di utenza sempre più ampio si è reso conto che lo shopping, la spesa, i pagamenti, i rapporti sociali e ludici, e tutte le attività di interesse se espletate in rete sono immediate, semplici, fruibili in modo intuitivo. Una semplificazione oramai imperdibile, irrinunciabile. I tempi frenetici che viviamo dovuti al lavoro e alle problematiche quotidiane spesso non ci permettono di fare acquisti in totale tranquillità, con attenzione, concentrazione, questo però ci diventa possibile se ottimizziamo le nostre necessità attraverso il web; ecco perché è necessario poter usufruire di una grande vastità di siti, e-commerce, store online, che possono fornirci tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Trovare questi luoghi oggi è più semplice e anche distinguere tra il portale rinomato e performante da altri meno efficaci, i veri e propri must have del commercio on-line che sono sorretti e sospinti appunto dalle strategie del digital marketing.

Digital marketing e SEO in sinergia

Gli strumenti principali evoluti a livello tecnologico del marketing riassumono in maniera moderna e dinamica il vecchio adagio che diceva: “la pubblicità è l’anima del commercio”; oggi il digital marketing si avvale delle strategie di comprensione, lettura, e studio dei bisogni individuali del cliente, e si pone in un’ottica personalizzata, finalizzata a stabilire proprio con il cliente stesso una relazione a lunga durata; rafforzando il posizionamento e l’immagine del brand o dei brand che pubblicizza. Vengono così resi disponibili canali di comunicazione nuovi ed efficaci, un’offerta di prodotti e servizi praticamente senza limiti attraverso un’organizzazione di eventi e incentivi. Il marketing più avanzato si avvale di strumenti accattivanti, dall’aspetto elegante e curato, di contenuti di alta qualità che illustrano e sponsorizzano i prodotti, fino ad arrivare all’offerta di promozioni, bonus, sconti, ovvero iniziative commerciali finalizzate al risparmio e a favorire la fidelizzazione della clientela; ma tutto questo non sarebbe possibile senza un ottimo posizionamento in rete dei siti. Ecco che il digital marketing e SEO in sinergia operano su entrambi i fronti. Posizionare i siti in modo eccellente favorendo le loro attività commerciali, con campagne e sponsor.

Personalizzazione di massa

Possiamo quindi parlare di una personalizzazione di massa applicata, e servizi prodotti, e iniziative di vario genere, attraverso canali diversificati, come i social media, i siti ufficiali dei brand e le tattiche commerciali che tendono a snellire l’offerta di qualsivoglia prodotto, rendendolo così più accessibile a un numero maggiore di utenti. Costruire una strategia di marketing funzionale ed efficace è un’attività complessa, come abbiamo già detto, ma che si appoggia in maniera mirata all’evoluzione tecnologica e alle nuove figure professionali. Tutto questo lo sa bene e lo applica SEO Leader. Un lavoro collocato tra le nuove professioni, finalizzate proprio a sviluppare una conoscenza approfondita di tutte le tecniche, che hanno come scopo il miglioramento delle attività commerciali e dei rapporti sociali tra venditore e acquirente, i processi che si vengono a creare sono una scala precisa, una gerarchia di attività che contemplano la visibilità assoluta data da un posizionamento inattaccabile, la comunicazione, la distribuzione, la pubblicizzazione delle offerte e la valorizzazione della clientela ma anche dei partner e dei brand coinvolti nelle iniziative, nelle campagne pubblicitarie nazionali e internazionali.

I punti fondamentali delle mission

Fondamentali in un buon programma di creazione di strategia marketing sono: l’analisi approfondita della situazione generale, la messa a fuoco e il raggiungimento degli obiettivi, la strategia vera e propria che va testata strada facendo, l’applicazione delle tattiche messe in campo, lo studio di reazioni specifiche e il controllo di tutto il programma globale. L’analisi del contesto è fondamentale poiché una strategia di marketing deve sapersi muovere all’interno di un territorio specifico di vendita, di promozione e di diffusione delle caratteristiche delle qualità dei prodotti e dei servizi da offrire. Le analisi interne devono mettere a punto risorse rese disponibili dagli operatori del digital marketing, come appunto fa il consulente SEO Leader; vanno poi analizzate e distribuite nel modo migliore. Vanno anche analizzati tutti gli aspetti dell’ambiente on-line da posizionare, studiando statistiche in merito alle ricerche, alle richieste della clientela, la definizione degli obiettivi deve avvenire dopo l’osservazione di tutti i punti già citati. La mission deve essere completa di tutti i punti e testata prima di essere messa definitivamente in stato operativo.