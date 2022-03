Iaia De Rose, migliorare la qualità della vita e del business grazie al portale iaiaderose.com

‘It’s time to extralife’: è arrivato il momento di fare il salto di qualità nella nostra vita. E, per farlo, c’è un progetto innovativo, nato da Iaia De Rose, volto televisivo e nota influencer. Sul suo profilo instagram.com/iaiaderose/ Iaia conta oltre 500 mila follower.

Iaia, volto e voce che rappresenta questa novità nel mondo digitale italiano, è la fondatrice di un nuovo sistema che consente la crescita personale in modo totalmente gratuito. Esperta di comunicazione e vendita sui canali multimediali, grazie all’esperienza acquisita su canali come bellezzaintelligente.com, iaiaderose.com e iaiabag.com, Iaia è un’imprenditrice digitale con provata esperienza.

I contenuti multimediali

Diventare ciò che vorremmo essere, costruire la vita e il business dei nostri sogni. Adesso è possibile grazie a Iaia e a iaiaderose.com, un portale di contenuti gratuiti, attraverso i quali è possibile dare una direzione diversa e migliore alla propria vita personale e lavorativa. E tutto in maniera appassionante, divertente, coinvolgente e nel contempo consapevole e di facile acquisizione.

All’interno del portale, un vero e proprio hub di contenuti, ci sono diverse sezioni, tra cui la IAIAtv. All’interno si trova una libreria di video sempre aggiornati: gli argomenti spaziano dalla crescita personale al marketing, passando dall’imprenditoria allo stile di vita fino alla cura dell’immagine.

C’è poi la categoria Blog, all’interno della quale vengono trattati gli argomenti proposti consentendo l’interazione da parte degli utenti. Si può dunque commentare, fare domande, condividere i contenuti e interagire.

Un’altra interessante sezione è “Datti una mossa”. Qui sentiremo direttamente la voce di Iaia De Rose che ci guida verso la scoperta e la valorizzazione del nostro potenziale.

È inoltre possibile effettuare l’iscrizione alla Newsletter. Questo consente di ricevere ogni settimana i consigli di Iaia, tips, sconti ed anteprime sugli eventi. Ma anche sconti sui prodotti in uscita, oltre che scaricare gratuitamente il podcast.

Il portale iaiaderose.com

Credere in sé stessi, avere maggiore fiducia nelle proprie capacità e far decollare la propria attività lavorativa. A volte serve solo la spinta giusta. Per trovarla, occorre andare nel posto giusto. Visita allora il nuovo portale ufficiale di Iaia De Rose, www.iaiaderose.com: è il luogo giusto dove poter far fare il salto di qualità alla tua attività. Il sito ogni giorno si arricchisce di contenuti. In questo modo potrai avere un’esperienza immersiva, sempre nuova e coinvolgente, dal risultato sorprendente.

Basta leggere le recensioni entusiaste di chi ha già provato. Iaia ha anche fondato il movimento di empowerment femminile Bellezza Intelligente e ha creato la linea di borse di lusso IAIAbag, una startup da record esclusivamente italiana.