Ida Elena De Razza, arriva il Summer Tour International 2023

Ida Elena, partirà il 9 giugno dalla Svizzera il nuovo Summer Tour della cantautrice siciliana Ida Elena De Razza, figlia d’arte dell’attrice Fioretta Mari e del compositore Armando De Razza.

Il Mystic Pop, è un mix di brani irlandesi e nativi americani uniti alle melodie della tradizione italiana e toccherà le principali città della Svizzera e della Germania per poi arrivare a Roma. Un tour straordinario in cui l’artista ripercorrerà la sua carriera con brani scritti da lei stessa, suoni mistici che esprimono tanta libertà come l’essere di Ida Elena, un’artista controcorrente che ha esplorato nuove sonorità grazie alla musica celtica.

Ida Elena, di recente premiata al Roma Video Clip a Cinecittà, viene considerata da molti critici musicali una delle massime esponenti della musica celtica. Nelle sue canzoni sono molto presenti strumenti a fiato antichi come lo shawm , la cornamusa , la gaita galiziana e la ghironda , accompagnati da una base rock con chitarra elettrica e percussioni alternate alla batteria. I suoi testi spaziano da tematiche della vita quotidiana a concetti magici e ancestrali.

Le date del Mystic Pop tour 2023: 9.6 Schlössli Utenberg, Luzern (CH) 17.6 Kultur in der City – w/ Albert Dannenmann and Heiko Gläser (De) 20.6 Actor’s planet Awards, Roma (It) 22.6 Careum Weiterbildung, Aarau (CH) 24.6 Hotel Hofmatt Münchenstein, Basel (CH) 4.7 Private event Biel (CH) 8.7 Grand Prix Gräslikon (CH) 7 Burg Herbrechtingen (De) 15.7 Scotmans Pub, Winterthur (CH) 4.8 Cantinetta Bindella, Solothurn (CH) 5.8 Ruesschätze Open Air, Niederwil (CH) 11.8 12 Barres, Fribourg (CH) 13.8 Birkenried Kulturgewächshaus, Gundelfingen (DE) 20.8 Street Food ‘n music fest, Willisau (CH) 26.8 Celtic bel’ Festival, Fribourg (CH) Biografia

Ida Elena inizia a cantare con una rock band originale, “The Dark side of Venus” e con una tribute band dei Blackmore’s Night. Grazie a loro inizia a partecipare agli show dei Blackmore’s Night in Germania.

Conosce, così, il grande maestro di strumenti storici Albert Dannenmann (ex Blackmore’s Night, Cantus Lunaris) ed il grande soprano Gaby Koss (ex Haggard, Cantus Lunaris). Inizia a lavorare con i due grandi musicisti, prima come collaborazione per il suo progetto solista ed, infine, come membro permanente del Celtic Ensemble Cantus Lunaris con cui ha suonato in tutta la Germania e in Austria, inclusa la performance di Cantus Lunaris come headliner al più grande festival gotico in Germania, Wave Gothik Treffen 2013.

Come solista ha registrato due album, “(My) World Music” (2011) e “Native Spirit” (2017, Maqueta Records). Il video di “Native Spirit” ha ricevuto 22 premi in tutto il mondo, tra cui miglior video e miglior cantante al Los Angeles Music Awards 2018.