Il Battesimo: idee regalo di ogni tipo

Accogliere una nuova vita nel mondo è una gioia inestimabile sia per i genitori, ovviamente, sia per i parenti e gli amici che sono stati vicini alla coppia durante questo viaggio e non intendono smettere di farlo. Dopo il giorno della nascita, il Battesimo è la prima occasione importante che permette di festeggiare il neonato con tutte le persone care.

Solitamente ogni invitato porta un regalo al piccolo che riceve il Battesimo, ma quale? La scelta è davvero ampia, ma prendere una decisione non è così facile. In questo articolo vi offriamo una panoramica il più ampia possibilesu tutte le idee regalo per un battesimo di una bimba o di un bambino.

Idee regalo battesimo bimba e bimbo