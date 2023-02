Il futuro della Roma

Le cose sembrano aver preso una piega positiva per la Roma. Dopo un inizio di stagione non propriamente esaltante, i giallorossi hanno aumentato la propria media punti. I siti scommesse di Svizzera, Italia e resto del mondo hanno quindi abbassato le quote per la qualificazione alla Champions League per la squadra guidata da José Mourinho.

Le ultime parole di Mourinho

Dopo le recenti reazioni dell’Olimpico, ai tifosi della Roma, Mourinho ha fatto presente che non tutti i sold out sono uguali. Nonostante i 23 tutto esaurito consecutivi, ci sarebbe una differenza sostanziale fra l’impatto positivo di uno stadio che sostiene la squadra e quello di un pubblico composto da 80.000 persone pronte a fischiare i giocatori al primo errore.

Sembra che il futuro del portoghese alla Roma sia in bilico Questo probabilmente non gioverebbe alla squadra sul lungo periodo, considerando anche l’instabilità recente a livello di gestione tecnica e manageriale.

Il tecnico portoghese ha espresso la sua delusione riguardo ai continui fischi che i tifosi rivolgono ai giocatori in campo, anche in caso di un semplice errore. Mourinho ha fatto riferimento al recente caso di Bove, elogiando la sua prestazione e criticando i tifosi per averlo fischiato.

Mourinho ha difeso la sua squadra, sottolineando che i ragazzi si stanno impegnando al massimo, nonostante le difficoltà. Ha espresso il desiderio che i tifosi sostengano la squadra in ogni momento, senza creare un clima ostile.

Queste parole di Mourinho avrebbero il fine ultimo di cambiare l’atteggiamento dei tifosi della Roma. Infatti, se i tifosi sosterranno in modo positivo la squadra, questo potrebbe avere un impatto positivo sulle prestazioni della squadra stessa. Potrebbe anche incoraggiare i giocatori a dare il massimo, sapendo di avere il sostegno dei propri sostenitori.

Dybala non fa luce sul suo futuro

L’incertezza regna sovrana anche dopo le parole del giocatore di maggior talento della Roma, Paulo Dybala. L’argentino, dopo un arrivo trionfale in seguito alla rottura con la Juventus, ha dichiarato di non sapere quale sarà il suo destino, una volta arrivata la fine di questa stagione.

Prendendo per buone le sue parole, Dybala potrebbe lasciare la squadra capitolina nel caso in cui Mourinho dovesse essere esonerato.

La dirigenza e le prestazioni della squadra

Molto pare dipendere dalle prestazioni della squadra in questi ultimi mesi. Alla vigilia dell’importante match contro il Salisburgo, Mourinho ha detto apertamente che le questioni fra lui e la dirigenza sono molto chiare.

Il lusitano si sta preparando per l’importante partita di Europa League contro gli austriaci. In conferenza stampa non si è limitato a parlare solo del match, menzionando anche menzionato il suo futuro in relazione al rapporto con la proprietà della squadra.

Mourinho ha dichiarato che la proprietà della Roma non dovrà aspettare fino alla fine della stagione per determinare i prossimi step. Secondo la sua opinione giugno sarebbe troppo tardi: gli uomini di fiducia di Friedkin dovrebbero affrontare la questione prima.

Quando gli è stato chiesto cosa si aspetta per il futuro, Mourinho ha risposto che non si aspetta nulla, ma che la dirigenza giallorossa sa cosa può aspettarsi da lui. Ha poi sottolineato il suo duro lavoro e la sua dedizione alla squadra, dicendo che nessuno lavora più alacremente di lui a Trigoria.

Mourinho ha anche rivelato di aver avuto la possibilità di andarsene ma di aver deciso di rimanere. Ha concluso dicendo che questa è la fine della storia, lasciando intendere che non avrebbe aggiunto nulla di più rispetto a questo argomento.

La condizione è molto dinamica, ai limiti del caotico e non si vede un orizzonte chiaro a livello tecnico e dirigenziale. Come sempre sarà il campo a dire la parola finale.