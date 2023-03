Il marketplace del benessere: l’unione fa la forza

Cos’è un marketplace

Il termine “Marketplace” indica una piattaforma di commercio su Internet, che può essere considerata equivalente ad un supermercato online , nel quale più aziende collaborano e mettono a disposizione i loro prodotti così da poter essere acquistati dai clienti tramite un sito web o un’applicazione. Tra i più famosi esempi di marketplace citiamo Amazon, E-bay, Zalando ecc.

Il settore Benessere

Questo modello di vendita in Italia ha trovato poche applicazioni, specialmente nel campo del benessere. Le attività e le aziende che si dedicano al commercio di prodotti correlati alla salute della persona, come le erboristerie, si ritrovano infatti a limitare il loro spazio di vendita allo store fisico, perdendo la possibilità di allargare la loro clientela o, nei casi migliori, sono costrette a pagare costi aggiuntivi per la creazione ed il mantenimento di un proprio store online. Secondo i database MMAS, infatti, nel mercato delle erboristerie solo il 27% degli esercenti ha dichiarato di effettuare la vendita anche tramite un canale e-commerce.

Il progetto Vitanatural

Vitanatural è il primo marketplace emergente tutto italiano dedicato alla salute della persona, capace di offrire alle aziende un canale di vendita aggiuntivo che sia in grado di comunicare con una clientela fidelizzata e interessata al settore.

Il progetto si rivolge a tutte quelle attività quali erboristerie, negozi di integratori e di cosmetica, bioprofumerie, parafarmacie e palestre che possano contribuire per la loro parte alla creazione di uno store online in grado di offrire tutto ciò che concerne la salute ed il benessere, sia fisico che mentale.

Questa collaborazione si risolverà in uno store online che potrà offrire i più disparati prodotti , ma soprattutto di qualità: dagli incensi e dai cristalli di rocca fino ad arrivare alle proteine pure e al ghi in ambito alimentare , o al sale di Epsom e all’aloe attiva in ambito cosmetico, oltre che candele, nutraceutici, vitamine, integratori sportivi e molto altro.

Marketplace vs e-commerce individuale

Rispetto ad un e-commerce tradizionale il modello del Marketplace offre molti vantaggi. Il primo vantaggio riguarda la maggiore visibilità sulla rete : se i clienti di tutte le aziende affiliate convergono in un unico sito ci sarà un aumento di impressioni e di click ,che gli garantiranno un miglior posizionamento SEO e una valutazione di maggior affidabilità.

Il Marketplace permette di ripartire le spese di gestione dell’e-commerce tra le aziende partecipanti : creare e mantenere un sito web discretamente produttivo e sottoutilizzato ha dei costi maggiori rispetto ad affidare i propri prodotti ad un network specializzato nel settore.

I venditori, inoltre, avranno a disposizione un’interfaccia web semplice da utilizzare ,oltre che la possibilità di poter gestire autonomamente l’inserimento dei prodotti, le vendite e le spedizioni. Altro aspetto positivo è la partecipazione e l’incremento di possibili nuovi clienti. La presentazione della merce in un’unica vetrina permette infatti all’acquirente di poter visualizzare contemporaneamente i prodotti di più store, aumentandone le probabilità di vendita.

Il riferimento allo store fisico e l’opportunità di ritiro in negozio inoltre potrebbero portare ad una maggiore affluenza all’interno di quest’ultimo ,con conseguente allargamento della clientela locale. Rivolgersi ai fornitori come gruppo d’acquisto inoltre garantisce una maggiore leva di acquisto e opportunità di sconto.

Infine, la competizione tra prodotti, a differenza di quanto accade solitamente all’interno dei grandi marketplace come Amazon , sarà limitata cercando di differenziare il più possibile la merce. In caso di eventuale sovrapposizione di articoli si garantisce totale assenza di concorrenza in quanto la domanda rivolta al singolo venditore, aumentando i potenziali clienti, rimarrà invariata e addirittura aumenterà. La differenziazione per ogni venditore del sistema di rating inoltre assicura un meccanismo assolutamente meritocratico che non va a compromettere l’affidabilità degli altri affiliati.