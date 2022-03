Il miglior olio di CBD puro 100% lo puoi acquistare senz’altro qui

Se stai leggendo queste righe, evidentemente conosci i grandi benefici apportati dall’olio di CBD. Magari li hai anche già sperimentati, ma ti sei chiesto se l’olio di cui ti sei servito fosse realmente puro. La maggior parte degli oli viene infatti prodotta da canapa coltivata con l’ausilio di pesticidi ed è perfettamente lecito domandarsi se tali prodotti siano in grado di procurare gli stessi benefici dell’olio di CBD puro.

Il vero problema, infatti, è dato dalla difficoltà nel procurarsi un olio di CBD naturale al 100%: l’unico in grado di assicurare benefici realmente efficaci. Per farlo, devi ovviamente sapere dove acquistarlo in quanto, lo ribadiamo, gli esercenti in grado di procurartelo sono davvero pochi. Per tua fortuna, noi abbiamo la soluzione a questo problema. Dopo aver testato svariati prodotti, scelti tra i migliori produttori di olio di CBD in Italia, abbiamo trovato quello in grado di batterli tutti.

Stiamo parlando dell’olio di CBD di Crystalweed: l’unico prodotto che ha superato il nostro esame a pieni voti, guadagnandosi il titolo di olio di CBD più puro. Ma come si riconosce un olio di CBD naturale al 100%? Ebbene, sappi che entrano in gioco diversi fattori, tutti ugualmente importanti. Scopriamo insieme quali sono!

Qual è la forma più pura dell’olio di CBD

Per riconoscere con certezza la forma più pura dell’olio di CBD occorre innanzitutto saper distinguere le varie tipologie in cui è disponibile il prodotto, al fine d’individuare la migliore. Questo perché l’olio di CBD è acquistabile in tre diverse formati, che sono:

l’olio di CBD isolato ;

; l’olio di CBD full spectrum ;

; l’olio di CBD broad spectrum.

Ciascuno di questi formati si differenzia per il tipo di lavorazione cui viene sottoposto: un processo che, a sua volta, va direttamente a influenzare il risultato finale. Conoscerli con precisione tutti e tre rappresenta pertanto l’unica maniera sicura per individuare il formato più ottimale.

Olio di CBD isolato

Cominciato subito con l’olio di CBD isolato, la cui principale caratteristica è quella di essere il formato più economico. Questa sua peculiarità fa ovviamente gola a molte persone, ma se costa così poco un motivo c’è ed è dato dal fatto che, durante la sua lavorazione, viene per l’appunto “isolato” da tutti gli altri cannabinoidi e sostanze naturali presenti nella canapa.

Così facendo, ciò che si ottiene alla fine è un olio di CBD puro, se non fosse per il fatto che tale purezza è il risultato di una serie di fasi di raffinazione e trasformazione che finisce inevitabilmente per impoverire il prodotto finale, con la conseguenza di diminuire notevolmente i suoi effetti benefici.

Olio di CBD full spectrum

L’olio di CBD full spectrum si differenzia dalla tipologia precedente per il fatto di non essere isolato durante la sua lavorazione ma, al contrario, viene estratto insieme a tutte le sostanze contenute nella pianta di cannabis. Ciò significa che, oltre ai cannabinoidi e ai terpeni, questo formato di olio contiene anche una piccola percentuale di THC (tetraidrocannabinolo). Quest’olio, se non correttamente purificato e proveniente da canapa non coltivata biologicamente, potrebbe contenere sostanze non desiderate come metalli pesanti e pesticidi.

Olio di CBD broad spectrum

Questo terzo formato, l’olio di CBD broad spectrum, rappresenta il migliore in assoluto, in quanto non è isolato e non contiene THC. Parliamo pertanto di un olio di CBD ricco di principi attivi come vitamine, minerali, acidi grassi essenziali, nutrienti e antiossidanti, che vanno ad aggiungersi ai cannabinoidi, ai terpeni e ai flavonoidi. Tutte queste sostanze agiscono insieme sull’organismo, lavorando in perfetta sinergia e procurando enormi benefici: sia fisici che psicologici. Del resto, è ormai ampiamente comprovato il fatto che l’olio di CBD rappresenti uno dei più efficaci rimedi naturali contro lo stress.

Ciò è possibile grazie ai principi naturali di questa sostanza, soprattutto nel formato broad spectrum dove, come abbiamo già detto, il THC risulta del tutto assente. Si tratta di un dato estremamente importante, che è bene ribadire, in quanto è una componente che potrebbe non essere desiderata dai soggetti particolarmente sensibile al THC, essendo una sostanza psicotropa.

La purezza dell’olio di CBD broad spectrum è dovuta al fatto che, tramite il processo di distillazione molecolare, vengono mantenute soltanto le sostanze desiderate come cannabinoidi e terpeni, mentre tutte le sostanze indesiderate vengono eliminate.

Il broad spectrum rappresenta pertanto il migliore olio di CBD che si possa trovare in commercio, in virtù di tutti i principi naturali che contiene e della totale assenza di THC. Solo servendoti di questo specifico formato potrai quindi essere certo di godere di tutti i numerosi benefici offerti dall’olio di CBD. Benefici che agiscono a 360° sull’organismo, riuscendo ad arrecare un immediato sollievo anche alle persone affette da gravi malattie.

Quali sono i vantaggi di scegliere un Olio di CBD puro

Nell’acquisto del tuo personale olio di CBD, tieni sempre a mente questa semplice equazione: maggiore sarà il grado di purezza del prodotto, quindi senza la presenza di metalli pesanti e proveniente da canapa coltivata con il metodo biologico, senza fertilizzanti chimici o pesticidi, e maggiore sarà la concentrazione di cannabinoidi presenti all’interno, e più grandi saranno i benefici che ne trarrai.

Ma quali sono, esattamente, questi benefici? Ebbene, come ti abbiamo già accennato, si tratta di effetti positivi che coinvolgono l’intero organismo, sia per quanto riguarda la sfera fisica, sia per quanto concerne quella psichica e psicologica. Più nello specifico, l’olio di CBD è in grado di apportare cinque specifici benefici:

allevia il dolore;

aiuta a trattare ansia e depressione;

agisce positivamente contro gli inestetismi della pelle;

aiuta a contrastare le malattie cardiocircolatorie;

aiuta a combattere i problemi neurologici.

Per quanto riguarda il primo beneficio, responsabili del sollievo dal dolore sono i cannabinoidi che, interagendo con i neurotrasmettitori, stimolano il sistema immunitario affinché si attivi per combattere il dolore. Tale effetto rende l’olio di CBD particolarmente indicato a trattare malattie che comportano una grande sofferenza fisica, come il cancro, l’artrite e la sclerosi multipla.

Grazie alle sue note proprietà lenitive e antinfiammatorie, inoltre, il CBD aiuta a contrastare gli inestetismi della pelle, acne in primis. Ma, cosa ancora più importante, influisce positivamente sulle condizioni del sistema cardiocircolatorio, aiutando a prevenire l’insorgenza di disturbi come la sindrome metabolica e l’ictus. Infine, l’olio di CBD possiede anche proprietà antipsicotiche e anticonvulsivanti, per merito delle quali rappresenta un valido aiuto nella lotta contro gravi malattie neurologiche quali l’epilessia e il Morbo di Parkinson.

Oltre a questo, ci sono atleti che sfruttano il prodotto come un vero e proprio balsamo lenitivo, applicandoselo dopo gli allenamenti. Il CBD produce infatti un piacevole rilassamento muscolare, allentando le contratture ed evitando così l’insorgere di fastidiosi crampi. Per godere di tutti questi benefici, occorre però servirsi di un olio di CBD che sia realmente puro. Sembra una considerazione scontata, eppure non è affatto così. Molte aziende, infatti, affermano falsamente di vendere prodotti puri, quando in realtà basta una semplice analisi del prodotto per smascherarle.

Come valutare se l’olio di CBD è realmente puro

Prima di precipitarti ad acquistare un qualsiasi prodotto a base di CBD che hai adocchiato sul web, dovresti quantomeno verificare le referenze dell’azienda che lo produce.

Le sole recensioni, tuttavia, non bastano per accertarsi dell’effettiva purezza dell’olio di CBD che ti viene proposto. L’ideale sarebbe infatti quello di tenere in considerazione alcuni specifici fattori, assicurandoti che il prodotto di tuo interesse li rispecchi tutti. Tali parametri si riferiscono al metodo di lavoro usato dall’azienda in questione, che dovrebbe:

usare canapa industriale coltivata biologicamente ;

; estrarre i propri prodotti utilizzando la tecnologia CO2 ;

; garantire l’intero spettro di cannabinoidi e terpeni ;

; fornire rapporti di laboratorio provenienti da terze parti ;

; vendere olio di CBD a prezzi di mercato (con sconti occasionali );

(con sconti ); essere onesta e trasparente quando parla di olio di CBD;

quando parla di olio di CBD; fornire ai propri clienti un servizio superiore alla media.

Pur essendo un metodo di estrazione molto lungo e costoso, infatti, quello che sfrutta la CO2 è senz’altro il migliore, in quanto permette di ottenere un olio di CBD particolarmente concentrato, nonché privo di qualsivoglia tossicità. Si tratta di un procedimento che richiede una notevole perizia ed esperienza, grazie al quale è però possibile garantire l’intero spettro di cannabinoidi e terpeni.

Tutto questo dev’essere ovviamente comprovato attraverso serie analisi di laboratorio, meglio se provenienti da terze parti, così da poter contare su un parere esterno professionale. I prodotti ottenuti, inoltre, non dovrebbero mai essere troppo economici. Se ben ricordi, infatti, nella descrizione dei vari formati in cui è disponibile l’olio di CBD, ti abbiamo specificato che quello isolato rappresenta la tipologia in vendita al prezzo più basso, ma è tutto fuorché pura. Un olio di CBD realmente puro, come avrai capito, richiede una lavorazione lunga, difficile e costosa, a maggior ragione se usa la canapa coltivata biologicamente. Tutto ciò si ripercuote inevitabilmente sul costo finale, poiché la qualità della cannabis light si paga (giustamente).

Con questo, naturalmente, non intendiamo certo affermare che un olio di CBD puro sia sempre in vendita a prezzi molto costosi. Un’azienda che tiene davvero ai propri clienti è infatti in grado di fornire loro un servizio sopra la media, che si traduce anche nella capacità di saper mediare efficacemente tra il prezzo di mercato di un olio di qualità e le esigenze economiche dei propri acquirenti. Uno sconto di tanto in tanto, magari in occasione di offerte speciali, è dunque doveroso, e rappresenta un ulteriore fattore di cui tenere conto nella scelta del produttore cui rivolgersi per l’acquisto del proprio olio di CBD puro.

A questo punto, pertanto, possiedi tutte le informazioni necessarie per individuare il miglior produttore e venditore di olio di CBD puro. Dunque non ti resta che rivolgerti a lui per acquistare il prodotto che t’interessa e godere di tutti gli immensi benefici che procurerà al tuo organismo.