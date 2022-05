Il mondo dell’imprenditoria a Roma: le nuove attività

L’imprenditoria a Roma è un fenomeno in costante crescita, in grado di coinvolgere sempre più figure professionali e persone provenienti da qualsiasi angolo del mondo.

In questo articolo cercheremo di fare il punto della situazione sul mondo dell’imprenditoria a Roma, sulle nuove attività e faremo un piccolo confronto con la bella Milano.

L’imprenditoria a Roma, un mondo in continua evoluzione

Il mondo dell’imprenditoria a Roma è in continuo aumento e, negli ultimi anni, si è risollevato grazie alle oltre 70mila attività che sono state aperte da emigrati stranieri (provenienti principalmente da paesi quali: Bangladesh, Romania, Cina, Egitto e Marocco), che si sono trasferiti nella capitale. Infatti, ogni 100 nuove attività registrate, che nel 70% dei casi sono imprese individuali, in media 15 sono straniere.

Ed è grazie a queste nuove attività che si possono colmare i vuoti lasciati dalle imprese locali, che molto spesso sono arretrate ed utilizzano standard ormai sorpassati.

Confartigianato, in merito a queste nuove attività aperte da persone straniere, si esprime così: “Le attività gestite da imprenditori stranieri spesse volte operano solo a beneficio dei propri connazionali, altre invece sono “sul mercato”, altre volte, ancora, operano in una zona grigia, dalla quale escono quando imparano a confrontarsi con le regole della concorrenza o quando si scontrano con la burocrazia”.

A proposito di burocrazia, questo è uno scoglio molto grande da affrontare e ciò lo dimostrano anche i dati: solo l’8% degli imprenditori ha aperto la propria attività, dopo aver frequentato dei corsi di formazione o qualifica, il 39% degli imprenditori sfrutta i propri risparmi ottenuti da precedenti lavori come investimento per l’attività, mentre il 28% si fa aiutare da amici e parenti con dei prestiti.

Ma come sarà il futuro dell’imprenditoria a Roma? Proviamo a fare una riflessione assieme, nelle prossime righe.

Il lavoro ed il futuro

Similmente a Milano, Roma ha tante opportunità di lavoro in diversi settori per i giovani: il metodo del “passaparola” è ormai sorpassato, ad oggi è possibile trovare lavoro grazie alle numerose piattaforme (come LinkedIn o Glassdoor) pensate per i professionisti, in cui vengono inserite ogni giorno nuove posizioni ed opportunità sia per chi ha esperienza che per neolaureati o studenti che hanno appena terminato la scuola secondaria di secondo grado o un istituto professionale.

Tuttavia, è bene pensare al lavoro del futuro come una cosa dinamica: grazie allo smartworking, è possibile lavorare da remoto in qualsiasi angolo del mondo e realizzare, ad esempio, e-Commerce e siti web destinati alla vendita di beni e di servizi, chiedendo magari un piccolo aiuto anche ad una agenzia SEO – la quale permetterà un buon posizionamento nel web e, in generale, nei motori di ricerca – piuttosto che continuare il proprio lavoro da dipendente da casa.

Imprenditoria di Roma vs. Milano

Parliamo ora di imprenditoria a Roma versus imprenditoria a Milano: due mondi completamente opposti con due stili di vita totalmente differenti, ma che se si incontrano possono generare grandi risultati.

Gli spunti di riflessione da fare sull’imprenditoria di Roma e di Milano sono davvero molti, primo fra tutti il costo della vita al netto di uno stipendio medio: Milano, grazie alla sua nomea, ha un bacino di richieste molto alto, il che gli permette di alzare il costo della vita alle stelle. A causa dei prezzi, molti imprenditori e dipendenti sono costretti a trasferirsi in zone lontane dagli hub ed a spendere tempo e denaro all’interno dei mezzi pubblici.

Senza contare che, sempre a causa dell’elevato numero di richieste, a Milano c’è molta concorrenza e le possibilità di far carriera vengono ridotte al minimo: la competizione è molto alta ed emergere tra tanti talenti è davvero difficile, poiché questi, perlopiù giovani, provengono da ogni parte del paese e sono disposti a sacrificare tutto pur di ottenere un lavoro nella “Big City”.

Tuttavia, Milano sotto certi aspetti è molto più efficiente di Roma: oltre alla rapidità dei molteplici servizi offerti, tra i tanti aspetti da valutare c’è la metropolitana, che collega le varie parti della città a qualsiasi ora del giorno e della notte, senza contare che la metropoli meneghina si trova in una posizione strategica e permette di essere in altri grandi hub (vedi Parigi o Zurigo) in poche ore di treno.