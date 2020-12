Il Silenzio dell’Acqua 2 cambia giorno, va in onda stasera: orario, canale, cast, episodi

Va in onda questa sera la seconda stagione de “Il Silenzio dell’Acqua“, che prende il posto dello show All Together Now-La musica è cambiata. Appuntamento da non perdere con la seconda puntata della serie questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.20.

Il Silenzio dell’Acqua 2: il cast

La serie verde ancora una volta protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. E’ una co-produzione tra RTI e Garbo Produzioni, realizzata con il sostegno di Friuli Venezia Giulia Film Commission e MIBACT-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. Il Silenzio dell’acqua è un murder thriller in 8 episodi per 4 prime serate, creato da Jean Ludwigg e Leonardo Valentini. Diretta da Pier Belloni, la serie vanta nel cast anche Camilla Filippi, Fausto Maria Sciarappa, Barbara Chichiarelli, Stefano Pesce, Alessandro Cremona e Guido Corso.

Il Silenzio dell’Acqua 2: dove eravamo rimasti, anticipazioni episodio stasera in tv

Nella seconda stagione, girata nella provincia di Trieste alla fine del 2019, Luisa Ferrari Ambra Angiolini) e Andrea Baldini (Giorgio Pasotti) si ritrovano per risolvere un caso legato a un duplice omicidio: sono stati trovati morti nella loro abitazione madre e figlio. Starà agli investigatori risolvere l’enigma e risalire all’assassino.

Luisa e Andrea scoprono che Rocco, il marito della donna trovata morta insieme al figlio, riceveva dei soldi da una donna e che nascondeva una pistola. Capiscono che le vittime erano coinvolte in affari loschi.