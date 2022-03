Il successo delle e-bike nel 2022: arriva Futa, la nuova bici elettrica da strada

Attualmente, le bici elettriche, sembrano essere un trend molto acclamato, e i motivi sono piuttosto chiari: si tratta di veicoli alternativi che consentono di muoversi in città senza per questo consumare carburante, e dunque senza emissioni nocive. La pedalata assistita, alimentata dalla batteria, è invece ottima per fare meno fatica, ma senza per questo rinunciare ad un po’ di sana attività fisica. Oggi approfondiremo alcune informazioni relative alle novità, ai modelli più in voga e al mercato delle bici elettriche per questo 2022.

Informazioni e dati sul mercato delle e-bike nel 2022

Stando ad alcune previsioni, il mercato delle bici elettriche va così bene che nei prossimi anni potrebbe raggiungere un traguardo impensabile, ovvero il superamento, in termini di vendite, del mercato delle automobili, in la società attuale viaggia sempre di più in direzione di un mondo sostenibile e votato all’elettrico. Va anche detto che questa previsione, sebbene possa sembrare fantascientifica, viene supportata dai numeri a stelle e strisce: negli USA, infatti, il mercato delle bici elettriche ha messo a registro un boom che ha del colossale, con quasi 800 mila e-bike vendute lo scorso anno, con un valore globale che supera i 36 miliardi di euro.

Per quel che riguarda il 2022, inoltre, le previsioni sono eccellenti anche per il mercato italiano, per via dei tanti motivi che spingono verso la scelta di questa opzione. È chiaro comunque che si parla di una spesa economicamente importante, non sempre semplice da affrontare. Per fortuna, però, le soluzioni disponibili per riuscire ad assicurarsi una e-bike di qualità senza però esaurire totalmente la propria disponibilità economica, sono diverse; ad esempio, si potrebbe considerare l’idea di ricorrere ad alcuni portali che consentono di richiedere un preventivo per un prestito, da poter utilizzare per soddisfare tale bisogno. Ma perché scegliere di acquistare una bici elettrica? Sicuramente uno dei buoni motivi che spingono ad attuare questa scelta risiede nella comodità del mezzo, oltre che nella possibilità di spostarsi senza causare danni all’ambiente, riducendo di molto le emissioni di CO2 nell’aria.

In questo modo, l’utile si unisce al dilettevole, e si potranno raggiungere i luoghi desiderati praticando al contempo della sana attività fisica.

I modelli di e-bike protagonisti nel 2022

Nel 2022, tra i tanti modelli di e-bike proposti, esordirà la prima bici elettrica da strada: si parla di Futa, il modello di punta della nuova produzione firmata Ducati, e sarà ovviamente un altro tassello importante che arricchirà l’offerta di questo mercato e il suo appeal nei confronti del grande pubblico. Ovviamente ci sono e ci saranno anche altri veicoli di grande fascino protagonisti del 2022, pronti ad arricchire il panorama italiano e mondiale, come nel caso della Bottecchia Merak, insieme alla Super73 ZX, alla Bad Bike Beach Vintage e alla Terra V46 Limited di Valentino Rossi. In realtà la lista delle bici elettriche top gamma è molto ampia, e include anche la FIVE Next+, la MV Agusta RR, la Whistle S-Rush, la Armony Riva, la Stealth Electric XTRM Bike e la Fantic XXF.