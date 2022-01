Il Teatro Eliseo di Roma in vendita a 24 milioni di euro

Teatro Eliseo in vendita. Il prezzo sarebbe di 24 milioni di euro, questo il bottino con cui presentarsi all’agenzia immobiliare Engel&Volkers per poter acquistare il Teatro Eliseo della Capitale. Sul sito della nota agenzia immobiliare tedesca è possibile vedere, infatti, come viene presentato la struttura ai potenziali acquirenti, con tanto di descrizione accurata dello “storico complesso teatrale nel cuore di Roma”.

In vendita lo storico Teatro Eliseo di Roma

Il rinomato teatro si trova in via Nazionale, davanti a Palazzo Koch e ha ospitato tra gli altri, attori di fama mondiale come Eduardo De Filippo, Anna Magnani, Totò, Monica Vitti, Anna Magnani, Vittorio Gassman, che hanno reso il teatro italiano famoso nel mondo intero. Dal 1900 centinaia di attori, registi, personaggi e spettatori hanno popolato le sue sale e hanno dato spettacolo per il pubblico romano al suo interno. Non ci resta che attendere per sapere chi deciderà di acquistarlo e come sarà il futuro di questo pezzo di storia dell’arte e della recitazione.