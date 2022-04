Ilary Blasi truccata dalla figlioletta Isabel: il tenero video diventa virale

Quale bimba non ha mai combinato pasticci con i trucchi imbrattando la propria faccia o quella della propria mamma? Così anche Isabel, la piccola di casa Totti, si improvvisa make-up artist esercitandosi con mamma Ilary. La conduttrice ha filmato il lavoro “artistico” della figlioletta, condividendo il video su Instagram. Inutile dire che dopo pochissimo il tenero filmato è diventato virale facendo il giro del web e scatenando dolcissimi commenti con fiumi di cuoricini.

Il tenero video spopola sul web

Nonostante i rumors su una presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, la loro famiglia è più unita che mai e le cose in casa Totti sembrano andare alla grande. Sia l’ex calciatore che la conduttrice hanno più volte smentito le voci su una loro possibile separazione o su presunti tradimenti. Entrambi si sono detti davvero stanchi della situazione, e stufi di dover smentire continuamente le dicerie che infangano la loro famiglia. E ora, dopo aver chiarito per l’ennesima volta che tra loro non esiste nessuna crisi, si dedicano proprio alla loro famiglia. Lo scorso sabato sera, infatti, Ilary l’ha passato serenamente a casa, tra le coccole dei sui figli e della piccola Isabel che l’ha truccata a regola d’arte! Un mix tra coccole, relax e divertenti esperimenti di make-up.

“Sabato sera” commenta Ilary Blasi sotto il suo video. Guardate che bel lavoro ha fatto la piccola Isabel!