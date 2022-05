La cura dei denti è fondamentale oggi giorno perché abbiamo molte possibilità di avere una buona attenzione all’eliminazione delle carie, ma perfino per rinnovare la bellezza del sorriso. Proprio negli ultimi anni, la tecnica d’implantologia, ha subito dei miglioramenti dati sia dalle nuove tecniche che per i materiali sempre più biocompatibili.

In passato si parlava di impianti dentali fissi che venivano rigettati, con problemi di fissazione del dente o ritiro delle gengive. Inoltre i costi erano eccessivamente alti, troppo. Ben pochi si potevano permettere di avere dei denti fissi che erano stati persi.

Oggi invece la situazione è molto più facile da avere. Il prezzo è stato ridotto all’essenziale ed esiste l’Implantologia dentale immediata che consente di fare un “lavorone” in un’unica operazione chirurgica. Senza mentire e senza lodare, cerchiamo di dare delle risposte quando si parla di questo tipo di intervento.

Da un lato è vero che si ha a che fare con un’operazione chirurgica che viene studiata mesi prima, ma dall’altro vogliamo vedere i risultati? Denti totalmente nuovi, sorriso perfetto, nessun difetto dentale e ottima funzionalità oltre che estetica dentale.

Novità dentistiche per l’implantologia

L’implantologia ha sia una tecnica di innesto tradizionale che quello a carico immediato. Qual è la differenza? Quest’ultima posiziona direttamente le viti e i denti “finti” in meno di 24 ore con un’unica operazione che dunque limita i dolori. Ovviamente è necessario prestare poi attenzione all’uso che se ne fa per i mesi avvenire dove si corre il rischio di avere dei movimenti della vite e alto rischio di infezioni.

Seguendo i consigli del dentista non ci sono mai dei problemi. Se il carico immediato è tanto valido, allora perché non tutti lo preferiscono? I motivi sono due. Il primo è quello di avere un costo maggiore perché il dentista e l’odontotecnico devono assolutamente preparare tutto la protesi e avere la certezza che essa si possa installare in un’unica operazione.

Il secondo è quello che dipende dall’età e da eventuali patologie che ha il paziente. Infatti non viene consigliato a tutti. Le persone anziane, ad esempio, hanno spesso un’implantologia tradizionale perché il dentista deve valutare quale sia l’immobilità della vita e lo può fare solo con il metodo tradizionale.

Conviene sottoporsi a questo intervento dentale?

Certo che conviene avere un’implantologia dentale che sia con carico immediato. Soprattutto i giovani risolvono eventuali problemi che sono dati da incidenti o perdite di denti che hanno diverse cause scatenanti. una persona adulta che da tempo si trova senza denti, in pochissimo tempo torna ad avere uno splendido sorriso.

Si possono sostituire delle protesi che sono vecchie e che sono faticose da dover pulire o che devono essere sottoposte a degli interventi di manutenzione. Insomma i motivi che ci portano ad avere la certezza che ci sono solo benefici con questo tipo di intervento sono moltissimi.

Potete poi parlare con il dentista che è specializzato nell’operazione. La cosa importante è proprio quello di avere sempre un dentista specializzato poiché è fondamentale che non ci siano dei contrattempi durante l’installazione a carico immediato