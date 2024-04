In Germania entra in vigore la legge che liberalizza la Cannabis

Nei luoghi pubblici sarà consentito avere con sé 25 grammi di casa, mentre in casa si potranno coltivare fino a tre piante.

La legge, entrata in vigore da oggi – 1° aprile – è stata approvata dalla camera bassa del parlamento tedesco, il Bundestag, lo scorso 23 febbraio ed è stata poi confermata dalla camera alta, il Bundesrat il 22 marzo scorso.

La Germania liberalizza la Cannabis

Dopo l’approvazione definitiva delle due camere tedesche, da oggi – 1° aprile – è entrata in vigore la legge che liberalizza l’utilizzo della Cannabis in Germania, Paese europeo in cui si registra il più alto utilizzo di cannabis terapeutica. Ci sono comunque delle restrizioni. I maggiorenni potranno avere con sé un massimo di 25 grammi di cannabis e in casa si potranno coltivare fino a un massino di tre piantine.

In seguito sarà consentita anche la coltivazione in club non-profit, con un massimo di 500 aderenti. Gli over 21 potranno acquistare un massimo di 50 grammi al mese, mentre per i giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni il limite di acquisto è di 30 grammi al mese.