Incendio in una discoteca, dieci vittime e tredici feriti

In fiamme un edificio di 16 piani a Besiktas. Dei tredici feriti, sei versano in gravi condizioni.

Al lavoro diverse squadre di vigili del fuoco, oltre a polizia e soccorritori.

Incendio in una discoteca a Istanbul: dieci morti

Incendio in una discoteca a Istanbul, in Turchia. Al momento si contano dieci morti e tredici feriti, di cui sei in condizioni molto gravi. Le fiamme sono divampate al piano terra di un palazzo di 16 piani a Beşiktaş. Le cause dell’incendio, scoppiato in un edificio in via Gündoğdu, sono ancora tutte da chiarire.

Dopo la segnalazione, sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco, dei medici e della polizia. La zona è stata chiusa al traffico, per consentire le operazioni di soccorso.

The AFP news agency is reporting that at least ten people have died after a fire in an apartment building in Istanbul.

At least 13 were injured in the blaze, some seriously, and several are reportedly missing. pic.twitter.com/F3cRlZB3Q5 — Eyewitness news (@news_hub365) April 2, 2024

Il palazzo era in fase di ristrutturazione e le vittime sarebbero gli operai impegnati nei lavori di rifacimento della struttura. Il ministro dell’Interno, Ali Yerlikaya, ha fatto sapere che è stata aperta un’inchiesta per determinare le cause del rogo.