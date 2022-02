Incentivi auto 2022, come funzionano, importo e come fare domanda: tutte le novità

Dovete cambiare l’auto? Cerchiamo allora di capire quali saranno gli incentivi auto per il 2022, per poter risparmiare il più possibile sull’acquisto della nostra nuova vettura. I bonus molto probabilmente non saranno riservati solo a chi acquisterà auto elettriche e le plug-in, ma, basandosi sui bonus dell’anno precedente, andranno a coprire questo schema: tre quarti dei fondi saranno destinati alle auto a basse emissioni (0-60 g/km di CO2) e un quarto dei fondi alle auto con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km di CO2.

Incentivi auto 2022, come funzionano

Ma se questo è lo schema più probabile degli incentivi auto 20222, ancora non ci sono dettagli ufficiali per quello che riguarda l’entità dei contributi previsti dal Governo ad ogni motorizzazione. Ma anche in questo caso il Governo ricalcherà il sistema dello scorso anno dell’Ecobonus. Si tratta quindi di un bonus che viene erogato insieme a uno sconto che dovrà essere necessariamente fatto da parte del concessionario auto.

Incentivi auto, gli importi

Il fondo sarà gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico. Secondo le ipotesi, il contributo totale andrà da € 3.000 (per la fascia con 21-60 emissioni, senza rottamazione) a fino a € 9.000 euro (per la fascia 0-20 emissioni, con rottamazione). Il nuovo ecobonus dovrebbe avere una durata di tre anni, quindi fino al 2024.

Il vantaggio dell’Ecobonus 2022 è nelle soglie di prezzo: nel nuovo schema per accedere all’incentivo queste sono più basse rispetto al passato. Si potrà accedere all’Ecobonus con soglie di 35.000 euro per le elettriche e ibride plug-in, mentre prima la soglia di acquisto era di 50.000 euro, e di 25.000 euro per la fascia con emissioni 61-135.

Bonus e incentivi auto: serve la rottamazione?

E’ utile ricordare che il contributo maggiore si ha in caso di rottamazione di un vecchio veicolo, che deve essere immatricolato da almeno dieci anni e intestato da almeno 12 mesi all’acquirente di quello nuovo o a un suo familiare convivente. in assenza di rottamazione, il bonus auto si può avere lo stesso, ma di importo inferiore.