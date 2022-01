Incentivi auto 2022, novità in vista per l’acquisto di macchine elettriche? Dopo la scomparsa degli incentivi per le nuove auto dalla Legge di Bilancio 2022 il Governo sembrerebbe aprire alla re-introduzione dei bonus per chi è intenzionato ad acquistare auto elettriche.

Nella manovra infatti, nonostante il rifinanziamento di molti incentivi, come il Bonus tv con una nuova agevolazione in favore degli anziani over 70 che potranno ricevere a casa il decoder, o i Contratti di sviluppo, passando per la Nuova Sabatini fino ad arrivare al Fondo di garanzia, nulla è stato previsto per il settore automotive.

Incentivi auto 2022, torna l’ecobonus per l’acquisto di macchine elettriche? Le novità dopo lo ‘stop’ con la legge di Bilancio

La notizia era stata commentata dal Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. «Dispiace la mancanza di incentivi per automotive – ha affermato Giorgetti – che pure come Mise avevamo chiesto con forza. Questo in virtù della fase delicata e difficile che sta vivendo il settore, stretto tra transizione e conseguenze pandemia». Lo stop tuttavia non preclude interventi. Ma qual è la situazione attuale?

Le ultime novità

Incentivi auto 2022 torna quindi l’ecobonus per l’acquisto di macchine elettriche? Al momento non è possibile azzardare previsioni. In concreto ci sono poche novità se non l’impegno dello stesso Ministro a “riparlarne col Governo”. «Ci riproponiamo però – ha aggiunto Giorgetti – di affrontare prestissimo la questione degli incentivi all’interno del governo». Per questo non ci resta che attendere le prossime settimane.