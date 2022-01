Incidente con feriti sulla Roma Civitavecchia: chiusa uscita Torrimpietra

Incidente sulla Roma Civitavecchia oggi giovedì 20 gennaio 2022. Il sinistro è avvenuto intorno alle 10.30 all’altezza del km 14+900 in direzione della Statale 1 Aurelia. Chiusa l’uscita per Torrimpietra, consigliata l’uscita per Fregene. Sul posto i mezzi di soccorso e la Polizia Stradale.

Incidente sulla Roma Civitavecchia, tratto chiuso: cosa è successo

Il sinistro ha provocato alcuni feriti, non gravi, tra i veicoli coinvolti. Per consentire le operazioni di soccorso e permettere la rimozione dei mezzi incidentati è stata disposta la chiusura dell’uscita per Torrimpietra.

Strada riaperta

Pochi minuti fa (aggiornamento 11.43), ultimato l’intervento, il tratto della Roma Civitavecchia è stato riaperto. Il traffico risulta in smaltimento e in questo momento non si registrano situazioni di particolare criticità circa la viabilità.