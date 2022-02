Incidente in montagna: bimbo di 8 anni esce di pista con lo slittino e batte la testa, è grave

Attimi di paura ieri per un bambino di 8 anni che è rimasto gravemente ferito in un incidente in montagna. I fatti sono avvenuti a Campo Staffi, nel comune di Filettino, in provincia di Frosinone. Secondo quanto si apprende, al momento dell’incidente il bimbo stava effettuando una discesa quando improvvisamente — le cause dell’incidente sono ancora in via di definizione — è finito fuori pista con il proprio slittino. Il bambino ha dunque terminato la discesa contro la vegetazioen battendo la testa e perdendo i sensi.

Incidente in montagna: bimbo di 8 anni esce di pista con lo slittino e batte la testa

Alla terribile scena hanno assistito anche le latre persone presenti sulla pista, immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto è giunta anche un‘eliambulanza dell’Ares 118 che ha trasportato il piccolo in codice rosso al Bambin Gesù. Arrivato in ospedale il piccolo è stato affidato alle cure dei medici. Sul caso indagano i Carabinieri di Guercino, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali resposabilità dei genitori o dei gestori dell’impianto sciiistico.

Foto dalla pagina Facebook ‘Rifugio Viperella’