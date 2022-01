Incubo in casa: figlio maltratta l’anziana madre e le estorce denaro

Aprilia. Aveva un divieto di avvicinamento nei confronti della madre. Un oscuro passato di problemi che avevano portata il Tribunale a tale sentenza. Nonostante ciò, l’uomo ha violato il divieto e si è avvicinato nuovamente alla povera donna. La signora aveva già denunciato il comportamento violento del figlio che viveva con lei in passato. Pare che l’uomo avesse più volte aggredito la donna pretendendo da questa del denaro per i suoi affari. Il divieto emanato dalla prima sentenza prevedeva l’impossibilitò di avvicinamento a 300 metri e l’allentamento dall’abitazione.

Il fatto ad Aprilia

Intorno alle ore 10.30 di questa mattina, del 10 gennaio 2021, ad Aprilia, il personale della Sezione Radiomobile ha tratto in arresto un 31enne della zona, così come disposto dal G.I.P. del Tribunale di Latina. In esecuzione della misura di aggravamento della misura cautelare di avvicinamento, nella quale si dispone la custodia cautelare in carcere. L’aggravamento è scaturito a seguito della violazione del citato provvedimento del divieto di avvicinamento alla madre 72enne. L’uomo, quando i Carabinieri sono intervenuti, è stato trovato sulla rampa di scale della casa della madre, in atteggiamento aggressivo. Si era presentato nuovamente per incutere minaccia e timore, ma l’intervento ha messo fine alla paura.