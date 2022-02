Indennità Covid, cosa cambia per lavoratori fragili e quarantena: le nuove regole

Indennità Covid: cosa cambierà per i lavoratori fragili o in quarantena? L’INPS è stata chiara al riguardo: nel 2022 non sarà possibile riconoscere le indennità economiche di malattia. Risale al decreto 18/2020 la decisione che, fino al 31 dicembre 2021, la quarantena per i lavoratori privati veniva equiparata alla malattia. Non solo: fino al 30 giugno 2021, nei casi in cui fosse impossibile lavorare in smart working, tutti i dipendenti pubblici o privati che avessero avuto un attestato valido che certificasse la condizione di rischio (come immunodepressione o tumore, per esempio) oppure coloro che avevano il riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità, si vedevano equiparato al ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal lavoro. Inoltre, era fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio. Fino al 31 ottobre 2021, i lavorati fragili hanno utilizzato una modalità agile di lavoro, eseguendo mansioni diverse ma che rientrano nella categoria o area di inquadramento. Ma cosa accadrà nel 2022?

Indennità Covid: cosa cambia nel 2022?

Il governo Draghi, con il decreto-leggo 24 dicembre 2021 ha prorogato le disposizioni che riguardano le modalità di lavoro per i fragili, ma non ha riconfermato l’indennità Covid a chi si trova in quarantena. Ricordiamo che chi ha compeltato il ciclo vaccinale o è guarito da meno di 4 mesi dal Covid non andrà più in quarantena. Non solo: Il decreto del Ministro della Salute, insieme ai Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali per la Pubblica Amministrazione, ha identificato le malattie per cui è previsto il lavoro in smart working. Ciò varrà fino al 28 febbraio 2022. Quindi, per questo nuovo anno, non sarà possibile ricevere l’indennità economica in caso di quarantena e lavoratori fragili.