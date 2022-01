Infissi e serramenti

Negli anni il settore degli infissi completi di serramenti, ha fatto passi da gigante proponendo diversi materiali, strutture e facendo espressi test per valutare la qualità di resistenza e di isolamento termico.

Vero è che proprio questo ha portato ad avere dei miglioramenti in casa che hanno poi prodotto delle agevolazioni in grado di sostenere pienamente alcuni miglioramenti termici o acustici.

Ad ogni modo è importante capire quando si ha bisogno di fare queste sostituzioni e come mai gli infissi si possono poi staccare dalle pareti o danneggiare l’isolamento termico che si ha in casa. I serramenti sono delle strutture in grado di proteggere da qualsiasi intemperia e di regolare il clima in casa, ma gli infissi sono quelle “cornici” che li sostengono e che si possono deformare o danneggiare negli anni.

Ottimi isolanti termici

Nella lunga lista di strutture che sono poi importanti per avere una casa comoda, calda e accogliente, gli infissi completi dei serramenti la fanno da padrone. Non si può avere una camera senza una porta o una finestra, altrimenti si vivrebbe in una scatola. Dall’altro lato però è vero che i varchi costituiti da porte e finestre non sono altro che degli “spaccati” nei muri da cui si entra e si esce e che quindi possono diventare elementi “fragili”.

Nel senso che essi sono i primi motivi per cui c’è una dispersione di calore e introduzione del freddo, ma possono diventare anche dei facili accessi per le persone che vogliono derubarci.

Iniziando a parlare del perché si devono sostituire le porte e gli infissi vogliamo iniziare direttamente dalle motivazioni di miglioramento termico. Una casa ha un impianto di riscaldamento per riscaldare l’aria degli ambienti, ma quando si apre la porta o la finestra, in pieno inverno, il calore vola via. Solo che esistono dei materiali che costituiscono poi le porte e le finestre che possono essere pessimi isolanti termici e, alla fine dei conti, gelare gli ambienti chiusi.

Questo ci porta ad avere consumi alti perché gli impianti di riscaldamento continuano ad essere accesi e non c’è nemmeno un beneficio in casa poiché le temperature non rimangono uniformi.

A questo punto se dovete fare una sostituzione di infissi e dei serramenti, avendo delle agevolazioni molto vantaggiose, preferite dei modelli in legno, in PVC oppure in alluminio coibentato. Essi sono i migliori per questo tipo di situazione!

Aumenta la protezione della casa

Come accennato le finestre e le porte possono essere facili accessi da scassinare o sfondare che possono quindirendere debole e fragili la sicurezza di cui si ha bisogno. Infatti è possibile che esse vengano poi danneggiate in modo da entrare negli interni che vengono totalmente svaligiati.

Purtroppo tale situazione è ben nota ed è per questo che è poi necessario avere dei materiali che siano specifici. I migliori sono quelli blindati, in alluminio misto al legno oppure che sono di diversi spessori. In effetti essi sono in grado di resistere ottimamente a qualsiasi tentativo di scasso ed aumentano la sicurezza in casa.

Naturalmente si consiglia di rivolgersi a dei professionisti di Infissi e serramenti per sapere quale sia il materiale e struttura migliore adatta a voi.