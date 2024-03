INPS, sapevi che esiste un modo per avere due pensioni? Solo per questi fortunati

Per chi non lo sapesse, esiste un modo per avere un doppio assegno pensionistico. Parliamo di due pensioni, che spettano a una precisa categoria di persone.

Di seguito, nel dettaglio, scopriamo come inoltrare questa duplice domanda e a chi fare richiesta.

Doppia pensione: a chi spetta e come fare domanda

In tema pensioni, sappiamo che per raggiungere questo agognato traguardo, occorre avere compiuto 67 anni di età e avere versato almeno 20 anni di contributi. Pochi requisiti, ma non semplici da soddisfare. Per questo motivo, è importante guardarsi attorno e provare a scoprire se esistano modi più semplici per poter raggiungere la pensione.

Poche persone sanno che è possibile fare richiesta all’Inps di una doppia pensione. Si tratta di un assegno aggiuntivo, erogato dall’Istituto nazionale della Previdenza sociale, che è una opportunità aperta a tutti. Il doppio assegno è un’integrazione di quello che già si percepisce con la pensione ordinaria.

Come avere due pensioni: un’occasione da non perdere

Innanzitutto è importante ricordare che la doppia pensione INPS necessita di un requisito in particolare: il versamento dei contributi o l’accredito nella gestione AGO, l’Assicurazione Generale Obbligatoria. Per avere accesso a questa seconda pensione, bisogna inoltrare domanda all’Inps. I lavoratori che ne facciano richiesta devono aver maturato i contributi per la vecchiaia, l’invalidità o essere superstiti.

Come per la pensione classica, anche in questo caso l’accredito avviene con cadenza mensile e la pensione viene versata tramite un assegno. Coloro che ne facciano richiesta devono rispettare alcuni, precisi requisiti. In primis l’età anagrafica, che deve essere – come per la pensione ordinaria – di 67 anni di età.

Un altro requisito importante per fare richiesta di un doppio assegno pensionistico è quello di aver versato contributi nella gestione AGo, quindi sono esclusi gli iscritti alla Gestione Separata INPS e i liberi professionisti.

È bene ricordare che, nel caso della pensione di reversibilità, il secondo assegno viene tagliato del:

25% se ci sono redditi che superino 3 volte, ma meno di 4, il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

40%, in presenza di redditi che superino 4 volte ma meno di 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

50% in presenza di redditi che superino 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Spetta poi la doppia pensione a chi abbia un’invalidità civile compresa tra il 74% e il 99%, con un reddito inferiore a 5.005,94 euro. Tenendo presenti questi requisiti, l’ammontare della seconda pensione che gli spetta è di 291,95 euro.