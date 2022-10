Integratori alimentari: quali assumere in autunno

L’autunno è una stagione che tende a mettere a dura prova il nostro organismo, perché con la fine dell’estate e l’inizio dei primi freddi le difese immunitarie si abbassano. È per questo motivo che proprio in autunno siamo maggiormente esposti a quelli che vengono definiti i classici malanni di stagione: tosse, raffreddore, influenza, mal di gola e via dicendo sono sempre in agguato. Proprio per evitare di andare incontro a tali problematiche, può rivelarsi decisamente utile l’assunzione di un integratore alimentare specifico. Quali scegliere in autunno? L’obiettivo principale è quello di rafforzare le difese immunitarie. Vediamo nel dettaglio come raggiungerlo grazie all’integratore giusto.

# Vitamina C

Questo non è di certo un segreto: la vitamina C è importantissima per potenziare le difese immunitariedell’organismo dunque assumere un prodotto specifico che la contenga è senz’altro un’ottima idea in autunno. Non a caso, tra gli integratori alimentari per le difese immunitarie di FarmaOra possiamo trovarne diversi di multivitaminici, a base anche di vitamina C.

# Magnesio

Altrettanto utili per rafforzare il sistema immunitario e preparare dunque l’organismo a respingere le minacce provenienti dall’esterno durante la stagione autunnale sono gli integratori a base di magnesio. Questo minerale è infatti decisamente prezioso e non sempre si riesce a garantire al corpo il corretto apporto con la sola alimentazione. Il magnesio è poi utilissimo per contrastare la stanchezza e l’affaticamento, che sono tipici del cambio di stagione e che spesso sono difficili da superare.

# Echinacea

Gli integratori a base di Echinacea sono molto consigliati nella stagione autunnale, ma devono essere assunti con una certa attenzione e sotto controllo medico perché vanno rispettati dei periodi di trattamento specifici. L’Echinacea è utile in quanto favorisce l’aumento del numero dei globuli bianchi e ne stimola anche l’attività, quindi favorisce il potenziamento delle difese immunitarie dell’organismo che riesce a contrastare i patogeni nocivi con maggior successo.

# Alga spirulina

L’alga spirulina è davvero preziosissima, specialmente nel periodo autunnale e infatti alcuni degli integratori per aumentare le difese immunitarie in vendita su FarmaOra contengono proprio questa straordinaria sostanza naturale. L’alga spirulina vanta delle proprietà eccezionali: contiene moltissime vitamine utili, ma anche ferro e vanta un’azione spiccatamente stimolante del sistema immunitario.

Quelli che abbiamo appena elencato sono gli integratori più consigliati nella stagione autunnale: quelli che permettono di prevenire i classici acciacchi tipici di questo periodo e più utilizzati a partire dalla fine dell’estate. Al giorno d’oggi, la maggior parte degli integratori di qualità si può reperire facilmente anche online: l’importante è acquistare questo genere di prodotti su portali che siano affidabili e sicuri. È bene precisare infatti che non tutti gli integratori alimentari si possono considerare di qualità e parliamo comunque di prodotti che vengono assunti per via orale e che influenzano in qualche misura l’intero organismo.

Per tutte queste ragioni, non bisogna mai sottovalutare l’importanza della scelta dell’integratore alimentare giusto che non deve solamente essere adatto ai propri scopi ma anche e soprattutto essere un prodotto di qualità, che non rischi di fare danni all’organismo e che sia certificato.