Interior Trend 2023: il bagno diventa la camera più importante della casa

Se prima si pensava al bagno come ambiente secondario nelle nostre case, negli ultimi anni questa camera è stata al centro dell’attenzione di tutti i più grandi designer d’interni.

Riconosciuta non più come “camera di servizio” ricopre ormai un ruolo fondamentale per il nostro benessere, d’altronde chi non si prende cura di sé all’interno di questo ambiente?

Il bagno: la stanza del benessere

Ogni bagno è una potenziale spa e quindi la domanda sorge spontanea: come modernizzare il nostro bagno per creare la giusta atmosfera ma senza dover ricorrere alla ristrutturazione? Scegliendo il nuovo arredo!

Si può puntare sulla scelta di nuovi mobili per il bagno, luci e rubinetteria che possano dare vita a composizioni uniche seguendo il nostro gusto personale. Ovviamente per la scelta di tutti questi elementi necessari per rivoluzionare il nostro bagno ci supportano aziende specializzate nel settore che offrono una vasta gamma di prodotti tra cui scegliere per comporre la nostra stanza del benessere.

Scopriamo insieme i consigli di Rubinetteriashop, azienda leader nel settore dell’interior design.

Come arredare il bagno secondo il proprio stile

Alla base del relook che vogliamo dare al nostro bagno è essenziale individuare lo stile, ma senza dimenticare quelle che sono le parole chiave del 2023:

design

sostenibilità

funzionalità

comfort

Il bagno rappresenta il luogo del riposo, del relax e del comfort per questi motivi bisogna scegliere secondo il proprio gusto ma senza dimenticarsi di questi punti essenziali.

Il design da scegliere

Che sia minimal, moderno o elegante è necessario concentrarsi su un’unica scelta di design da seguire, senza mixare diversi stili e complementi di arredo appartenenti a linee differenti.

Per lo stile minimal le linee sono essenziali, così come i complementi di arredo. Un bagno dal design minimal è riconoscibile dai toni scelti: omogenei e tenui, preferibilmente bianco, beige e grigio chiaro. Le linee sono principalmente spigolose e squadrate, con al massimo un elemento più tondeggiante e le luci seguono il concetto di “less is more” puntando su faretti led orientabili.

Per un bagno in stile moderno il tocco di design è rappresentato dai colori forti. Sanitari colorati e pareti a tema personalizzabili con parati dalle più svariate fantasie. In genere si evidenzia la parete del lavabo, della vasca o della doccia, lasciando in secondo piano quella dei sanitari. Le luci sono soffuse per creare atmosfera, must del 2023: lo specchio retroilluminato.

L’evergreen indiscutibile è il bagno dal design elegante, colori e tessuti sono protagonisti. Il doppio lavandino non può mancare ma soprattutto per donare un tocco di unicità al tuo bagno inserisci nell’arredamento un mobile destinato ad un altro ambiente della casa, per sorprendere chiunque entri.

La sostenibilità alla base delle nostre scelte

La sostenibilità è diventata la parola chiave per ogni azienda del settore. La salvaguardia ambientale è un tema fondamentale per la maggior parte delle aziende ed ecco che la sostenibilità incontra il design per un bagno eco friendly per ridurre gli sprechi di acqua.

Design di rubinetterie e sanitari rendono unica la nostra stanza del benessere con linee uniche che diano carattere all’ambiente. Per un bagno a basso impatto ambientale i materiali sono fondamentali e diventa obbligatorio scegliere tra:

gres porcellanato

legno

piastrelle in ceramica

per un risultato d’impatto visivo e sostenibile.

La funzionalità, sempre e comunque

Se gli spazi sono ridotti non è necessario ristrutturare bensì organizzare il nostro ambiente nella maniera più funzionale per ottimizzare gli spazi. Ecco che entrano in gioco alcune semplici regole da seguire:

ottimizzare l’area del lavabo

scegliere sanitari sospesi

installare una doccia a scomparsa

scegliere mobili modulari con cassetti a scomparsa.

Parola d’ordine: comfort

Abbiamo detto che l’ambiente del bagno rappresenta ormai la stanza della casa destinata al relax e al benessere, allora diventano immancabili elementi di arredo che trasmettano benessere. La scelta dei colori da utilizzare dovrà essere neutra, preferendo toni caldi a cui accostare un’illuminazione soft che possa creare un’atmosfera rilassante. Pochi elementi di arredo essenziali ma che consentano di rilassarsi al termine di una giornata e, che sia in stile minimal, moderno o elegante è indispensabile una vasca, confortevole e accogliente, che possa farci rilassare al termine di una giornata.

Tutti i segreti per trasformare il semplice bagno nella tua stanza preferita sono stati svelati, ora devi solo scegliere lo stile e gli elementi di arredo giusti per donare un nuovo look alla tua nuova stanza del benessere.