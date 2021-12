Lo scenario attuale è molto particolare: l’economia cresce forte, ma l’inflazione, i timori legati ad una nuova ondata di contagi, con la comparsa della variante Omicron che di certo non ha aiutato, ed i problemi relativi alla scarsità di materie prime stanno condizionando fortemente i mercati. Ma anche in un quadro generale così complesso è possibile trovare delle interessanti opportunità per quanto riguarda gli investimenti finanziari.

Chiaramente non esistono risposte che possano rappresentare la soluzione migliore per tutti. Ogni persona ha un suo preciso profilo di investitore, formato da quelle che sono le preferenze del singolo, le risorse che può investire, gli obiettivi che intende raggiungere, l’orizzonte temporale che preferisce e così via. Ad ogni modo, gli analisti sono riusciti a selezionare le migliori soluzioni di investimento che i mercati offrono oggi: vediamo quali sono.

Come scegliere i propri investimenti finanziari

Per riuscire ad operare sui mercati finanziari nel modo giusto è importantissimo rimanere sempre aggiornati e conoscere al meglio tutti gli strumenti che si hanno a disposizione. A questo proposito un aiuto arriva da Investire Facile, portale specializzato che mette a disposizione degli utenti recensioni approfondite e contenuti dettagliati relativi al mondo del trading online.

Sono molto interessanti anche le guide relative ai vari servizi e strumenti inerenti al mondo del trading e chi non ama il rischio di certo gradirà i contenuti della sezione dedicata agli investimenti sicuri. E a proposito di sicurezza, questo è solo uno dei parametri di cui bisogna tenere conto quando si deve scegliere che tipo di investimento effettuare: le altre variabili sono rappresentate dal rendimento, dal tempo, dalla liquidità e dall’opportunità.

Mercato azionario: i settori da tenere sotto controllo oggi

Quando si parla di investimenti finanziari, la prima cosa che viene in mente sono le azioni: sono dei titoli che rappresentano “pezzetti” del capitale sociale di un’azienda quotata. Si tratta di uno strumento potenzialmente in grado di offrire un elevato rendimento, a fronte però di un rischio alto. Ne esistono diverse tipologie, ma in questa pagina ci limitiamo ad indicare i settori da tenere d’occhio con grandissima attenzione.

Il mondo sta uscendo da una lunga pandemia, quindi è inevitabile che tra i comparti da monitorare ci sia ancora quello sanitario e farmaceutico: al di là della questione coronavirus (tutt’altro che risolta, purtroppo), le persone hanno capito quanto può essere importante avere un sistema sanitario efficace e far fronte alle emergenze. Per questo il settore è destinato a crescere ulteriormente e gli investitori ne devono tenere conto.

Le telecomunicazioni rivestono un ruolo fondamentale nella società moderna: il progresso avanza e la domanda di nuovi dispositivi e maggiori risorse è in continua espansione. Molto bene il settore della tecnologia in generale (anche se bisogna fare attenzione alle difficoltà relative al reperimento dei microchip), ma in questo momento l’osservata numero uno è la sicurezza informatica. Infine, non si può non menzionare il settore delle energie rinnovabili, che finalmente gode di maggiore considerazione ed è destinato ad una rapida crescita.

Altre opportunità indicate dagli analisti

Nel paragrafo precedente è stato fatto un accenno al comparto tech: è un settore in cui le start up stanno svolgendo un ruolo di massima importanza. Chi se la sente di accettare un livello di rischio abbastanza alto potrebbe decidere di puntare su di loro, magari all’interno di un portafogli di investimento ben bilanciato. Non si ripeterà mai abbastanza: la diversificazione è fondamentale! Anche per questo motivo molte persone scelgono di investire in portafogli gestiti e ben costruiti da esperti e specialisti.

E le criptovalute oggi sono un buon investimento finanziario? Si tratta di un mercato giovane e molto irrequieto, seppure nella parte finale del 2021 abbia dimostrato di essere maturato parecchio, diventando leggermente più stabile, anche se nelle ultime settimane c’è stata una piccola flessione. È importante tenere d’occhio i progetti più interessanti tra le valute virtuali emergenti, mentre tra i grandi nomi, c’è attesa sugli effetti che il lancio dell’ETF può avere sulla quotazione dell’Ethereum.