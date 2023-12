Iscrizioni scuola online 2024/2025: guida completa alla nuova Piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione

La nuova guida per spiegare la nuova Piattaforma Unica per le iscrizioni a scuola nella stagione del 2024/2025.

Il Ministero dell’Istruzione ha reso disponibile la Piattaforma Unica per le iscrizioni alla scuola di ogni ordine e grado. La piattaforma consente ai genitori di presentare la domanda di iscrizione online, senza dover recarsi fisicamente presso la scuola.

La nuova Piattaforma Unica online per le iscrizioni a scuola 2024/2025

Per accedere alla Piattaforma Unica è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso. Le credenziali possono essere:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

(Sistema Pubblico di Identità Digitale) CIE (Carta di identità elettronica)

(Carta di identità elettronica) CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

(Carta Nazionale dei Servizi) eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)

Come iscrivere i ragazzi a scuola?

Per collegarsi alla Piattaforma Unica è necessario visitare il sito web https://www.istruzione.it/iscrizionionline/: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/. Per accedere alla Piattaforma Unica, è necessario inserire le credenziali di accesso nella schermata che si apre. Una volta effettuato l’accesso, è necessario seguire i seguenti passaggi per completare la procedura di iscrizione:

Orientamento

Cliccare sulla voce “Orientamento” situata in alto.