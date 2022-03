Istruttore Privato

Mantenere il corpo muscoloso, tonico e continuamente in movimento, permette di avere dei miglioramenti estetici oltre che funzionali.

Il corpo umano ha bisogno di ridurre i problemi che sono dati dall’invecchiamento e per farlo è necessario fare attività sportiva. Un pochino per noia e un pochino per pigrizia, non sempre si ha tempo e voglia di allenarsi. Dall’altro lato c’è da dire che alle volte, per quanto sport si fa, non ci sono dei buoni risultati.

Perché ad alcune persone bastano appena 3 volte a settimana di attività fisica per mantenersi in forma e ad altri si hanno risultati solo con degli allenamenti continuativi?

Non siamo tutti uguali. C’è chi ingrassa velocemente e chi lentamente. Alcuni di noi hanno una tipologia di muscolatura e ossatura che velocizza gli effetti di tonificazione dello sport. Altri invece hanno una vita sedentaria e purtroppo non basta fare qualche esercizio una tantum.

Se volete avere dei risultati dovete essere seguiti da un istruttore che possa aiutarvi seriamente. In palestra ci sono degli istruttori che non prendono nemmeno in considerazione quali sono i problemi che abbiamo a livello fisico, facciamo numero. Questo dunque non è “essere seguiti”.

Dimagrire, perché farlo?

Acquistare peso è il primo segnale che ci sono dei problemi a livello alimentare, cioè mangiamo troppo e male, ma è anche la prima allerta che il metabolismo si sta rallentando. Quando il metabolismo diventa pigro si bruciano i grassi lentamente. Si accumula grasso continuamente e si rischia di avere a che fare con una produzione di adipe che poi è difficile da smaltire.

Dimagrire non aiuta solo l’aspetto, ma offre tanti benefici per l’organismo. Il metabolismo torna ad essere attivo, riducendo e bruciando i grassi che si mangiano in poche ore dalla loro assunzione. Si ha una migliore idratazione della pelle. La circolazione sanguigna si velocizza aumentando l’ossigenazione.

A beneficiare del dimagrimento, fatto nel modo giusto, c’è il cuore, fegato, reni e lo stomaco oltre che l’intestino. Questi sono i benefici su cui ci si deve concentrare e che devono essere poi uniti all’obiettivo del dimagrimento.

C’è da dire che però quando si inizia una dieta non si hanno dei risultati immediati, anzi è necessario abbinare una buona attività fisica. Quest’ultima deve essere seguita da un Istruttore Privato che valuti i benefici che si stanno avendo e cambi eventuali attività fisiche o esercizi da fare.

Dimagrire nel modo giusto con un istruttore

In quanti hanno provato a dimagrire, con diete estenuanti oppure con tante ore in palestra, ma dopo i primi risultati, dopo un paio di settimane si sono recuperati i chili che si erano persi oppure non ci sono miglioramenti?

Questo è un problema tipico che si deve affrontare e che purtroppo tante persone vivono.

Il problema principale è che non ci si occupa di valutare la funzionalità dell’organismo e nemmeno di quale sia la giusta attività fisica che varia da soggetto a soggetto. I personal trainer sono gli unici ad offrire un lavoro personalizzato che è in grado di poter far perdere peso in modo definitivo.