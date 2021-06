Vaccino, aperta da domani la fascia di età 17-24 anni: come prenotare

La campagna di vaccinazione nel Lazio prosegue a ritmo incalzante. A partire da domani, 14 giugno, sarà infatti possibile per la fascia d’età compresa tra i 17 ed i 24 anni prenotare la propria dose di vaccino. Questa fascia di popolazione è l’ultima che attende di essere vaccinata e comprende le persone nate tra tra il 1997 ed il 2004.

Leggi anche: Junior Open Day Pfizer 12-16 anni a Roma e nel Lazio: come e quando prenotare

A differenza dei giovanissimi tra i 12 ed i 16 anni che per effettuare il vaccino dovranno rivolgersi al pediatra per questa fascia di età sarà invece possibile prenotare la propria dose di vaccino attraversi il sito della Regione Salute Lazio.

Vaccino per la fascia di età 17-24 anni, come prenotare

Come detto per questa fascia di età sarà possibile prenotare la propria dose di vaccino attraverso il sito della Regione, usando la stessa procedura delle precedenti categorie di età per le quali le richieste sono già partite. Dopo aver effettuato l’accesso al portale con il proprio codice fiscale sarà possibile scegliere di vaccinarsi negli hub, nelle farmacie aderenti o dai medici di base. Per quel che riguarda invece il richiamo la data cambierà in relazione alla modalità scelta: nel caso degli hub essa verrà fissata durante la prenotazione della prima dose mentre, nel caso si sceglierà di vaccinarsi con il medico di famiglia sarà quest’ultimo a decidere la data del richiamo. Infine, per quel che riguarda il vaccino somministrato la Regione si adatterà alle linee guide dettate dal governo. Si ricorda tuttavia che ai ragazzi verranno somministrati soltanti preparati Pfizer o Moderna.

Leggi anche: Vaccini Lazio, nuovo Open Day 9-13 giugno 2021: come prenotare e quando prendere appuntamento