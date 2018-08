Juve-Lazio: dove guardare la partita di Serie A in diretta tv e streaming

Juve-Lazio è senza dubbio uno dei match più attesi della seconda giornata di Serie A 2018/19, una partita importante per molti tifosi che potrà essere vista in diretta tv e streaming da tutti gli abbonati a Sky Sport.

Juve-Lazio è senza dubbio uno dei match più attesi della seconda giornata di Serie A 2018/19, una partita importante per molti tifosi che potrà essere vista in diretta tv e streaming da tutti gli abbonati a Sky Sport. I bianconeri ed i biancocelesti si sfideranno sabato 25 agosto alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino. La partita tra Juventus e Lazio rappresenterà l’esordio ufficiale di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera in casa. Dopo la vittoria 2-3 contro il Chievo, dunque, la Juventus se la giocherà in casa contro la Lazio di Simone Inzaghi.

Dove guardare Juve-Lazio in diretta tv e streaming

La partita Juve-Lazio sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport sabato 25 agosto a partire dalle ore 18. Il match sarà visibile live solo per gli abbonati al canale Sky Sport Serie A. Inoltre sarà possibile vedere Juve-Lazio in streaming tramite l’app gratuita SkyGo, disponibile per PC ma anche per smartphone e tablet.

Juve-Lazio: probabili formazioni

In attesa del big match di Serie A tra Juve e Lazio ecco le probabili formazioni: con buona probabilità la Juventus di Max Allegri scenderà in campo con un 4-3-3 mentre la Lazio di Simone Inzaghi è probabili che sfrutterà il modulo 3-5-1-1.

Juventus 4-3-3: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Khedira; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa;

Lazio 3-5-1-1: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Caceres; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.