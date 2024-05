La digitalizzazione nei supermercati: come cambiano i nostri acquisti

In un mondo sempre più digitalizzato, l’impatto della tecnologia si estende anche al settore della grande distribuzione, rivoluzionando l’esperienza di acquisto nei vari supermercati del nostro paese. Grazie all’adozione di soluzioni digitali innovative, i consumatori possono godere di un’esperienza più conveniente, personalizzata ed efficiente.

In questo articolo scopriremo come la digitalizzazione sta cambiando il modo in cui facciamo la spesa, con particolare attenzione agli effettivi vantaggi per i consumatori.

Gli italiani vanno ancora al supermercato?

Con la crescita delle piattaforme di e-commerce e dei servizi di acquisto online, si tende a pensare che il consumatore italiano possa abbandonare l’idea di recarsi in un supermercato fisico per fare la spesa. In realtà non è così: i dati ISTAT parlano di un aumento delle vendite relative al 2023, sia nei supermercati che nei discount (diventati protagonisti nella lotta contro l’inflazione).

La spesa media delle famiglie italiane nei supermercati si aggira intorno ai 500 euro mensili, con Campania, Sicilia e Valle d’Aosta che occupano i primi tre posti della classifica della media più alta.

Dall’andamento degli ultimi anni è stata amplificata l’attenzione dei consumatori verso gli sconti e i programmi fedeltà, così come per i prodotti con il marchio del supermercato stesso (che spesso rappresentano un’ottima alternativa alle marche più note). Dai dati possiamo affermare che i supermercati fisici riescono ancora a reggere il confronto con i servizi online.

Verso il cambiamento: ecco come inizia la “spesa digitale”

Uno dei cambiamenti più evidenti introdotti dalla digitalizzazione nei supermercati riguarda i tradizionali volantini e le tessere fedeltà. In passato, i consumatori dovevano cercare e conservare fisicamente i volantini stampati per accedere alle offerte e alle promozioni dei supermercati. Tuttavia, con l’avvento delle app mobili e dei siti web dei negozi, è diventato molto più facile accedere a queste informazioni digitalmente. Ora, sfogliare i volantini è diventato facile e alla portata di tutti. Ciò permette ai consumatori di consultare offerte e salvare le promozioni preferite direttamente sul loro dispositivo. Lo stesso discorso vale per i programmi fedeltà, che in molte catene sono già stati digitalizzati con app e wallet digitali.

Piuttosto che dover portare con sé una tessera fisica per accumulare punti e ricevere sconti, i clienti possono semplicemente registrarsi ai programmi fedeltà online o tramite app. Questo non solo elimina il fastidio di dover ricordare di portare con sé la tessera, ma consente anche ai supermercati di raccogliere dati più accurati sui comportamenti di acquisto dei loro clienti, permettendo di offrire offerte e promozioni ancora più mirate e personalizzate. Grazie a questi servizi possiamo avere accesso alla carta fedeltà con un semplice tocco sullo smartphone.

L’importanza dell’analisi dei dati

Un’altra area in cui la digitalizzazione sta rivoluzionando l’esperienza di acquisto nei supermercati è quella dell’analisi dei dati. Con l’aumento delle transazioni digitali e l’utilizzo diffuso delle app dei supermercati, i rivenditori hanno accesso a una vasta quantità di dati sui loro clienti, tra cui preferenze di acquisto, abitudini alimentari e comportamenti di spesa.

Utilizzando potenti strumenti di analisi dei dati, i supermercati possono analizzare questi dati per ottenere insights approfonditi sui loro clienti e offrire esperienze di acquisto altamente personalizzate. Ad esempio, possono inviare offerte speciali su prodotti preferiti o raccomandazioni personalizzate basate sugli acquisti passati. Questo non solo aumenta la soddisfazione del cliente, ma può anche aiutare i supermercati a incrementare le vendite attraverso un targeting più preciso e efficace durante le campagne di marketing.

Pagamenti e casse veloci

Un’altra innovazione tecnologica che sta guadagnando popolarità nei supermercati è l’introduzione dei pagamenti senza contatto e dei sistemi di self-checkout. Queste soluzioni consentono ai clienti di pagare gli acquisti in maniera rapida, riducendo i tempi di attesa in coda e migliorando l’efficienza complessiva del processo di acquisto.

I pagamenti senza contatto consentono ai clienti di pagare i loro acquisti semplicemente avvicinando il loro smartphone o la loro carta di pagamento al terminale, senza dover inserire manualmente il codice PIN o la firma. Questo non solo rende il processo di pagamento più veloce e conveniente, ma può anche contribuire a ridurre al minimo il contatto fisico tra clienti e cassieri.

I sistemi di self-checkout consentono ai clienti di scansionare e pagare i propri articoli autonomamente, senza dover passare per una cassa tradizionale. Questo non solo offre maggiore libertà e autonomia ai clienti, ma riduce anche il carico di lavoro per il personale del negozio e migliora l’efficienza complessiva del punto vendita, in modo da gestire anche le giornate più intense.

Conclusione

La digitalizzazione sta trasformando profondamente l’esperienza di acquisto nei supermercati, introducendo nuove tecnologie e miglioramenti che rendono più semplice, conveniente e personalizzata fare la spesa.

Il futuro dei supermercati, nonostante l’insidia degli e-commerce, sembra essere ancora al sicuro.