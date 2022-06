La Metro A di Roma chiude dal 4 luglio

Un’estate rovente quella che si prosetterà per i romani e i turisti. Italiani e non solo. Slitta,infatti, al 4 luglio la chiusura della Metro A di Roma. I lavori sarebbero dovuti iniziare il 21 giugno, ma lo stop è rimandato di quasi 2 settimane. Il termine dovrebbe essere previsto per gennaio 2024.

Orario chiusura Metro A

I lavori saranno svolti dalla domenica al giovedì dalle ore 21 fino al termine del servizio.

La tratta interessata è Anagnina – Ottaviano della Linea A. Le corse si interromperanno ogni sera a partire dalle ore 21, ad eccezione del venerdì e del sabato. Per ovviare a questo, verrà istituito un servizio sostitutivo di navette sull’intera tratta Anagnina-Battistini.

Termine dei lavori sulla Metro A

I lavori di rinnovo dell’armamento ferroviario della Linea A della capitale dureranno 18 mesi (un anno e mezzo). Queste, almeno, sono le previsioni. La viabilità tornerà regolare a partire da gennaio 2024.

Lavori anche sul Tram 8

L’assessore ai Trasporti di Roma Capitale, Eugenio Patanè, ha annunciato che i lavori interesseranno anche la linea tranviaria del Tram 8. La linea sarà interrotta per circa 6 mesi. Al suo posto, degli autobus sostitutivi lungo tutto il suo percorso. Dovrebbe tornare operativa entro gennaio 2023.

Dunque, dopo anni e anni di mancata manutenzione ordinaria e straordinaria, si potrà assistere alla ‘rinascita’ del trasporto pubblico romano.