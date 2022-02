La pubblicità intelligente di Agenzia FRE’

Quando la pubblicità è intelligente, funziona meglio. La pubblicità intelligente è un alleato prezioso per ogni impresa e professionista alle prese con il mercato digitale e non. La pubblicità intelligente aiuta a moltiplicare le opportunità di business veicolando messaggi costruiti intorno ad un vantaggio concreto e adattandosi.

Un messaggio pubblicitario solido, concepito per trasmettere il vantaggio assoluto un prodotto o servizio, ricevibile da tutti su diversi canali è pubblicità intelligente.

Con oltre 10 anni d’esperienza e innumerevoli campagne prodotte, AGENZIA FRE’, agenzia pubblicitaria con sede a Roma attiva su tutto il territorio nazionale, crea campagne pubblicitarie intelligenti disegnate per attirare l’attenzione di tutti. Ma proprio tutti.

Nonostante il passare degli anni e le nuove tecnologie in grado di offrire esperienze ricche e coinvolgenti, la pubblicità è ancora vista come un ostacolo da superare quando si legge un giornale o quando si guarda un film. Spesso quando c’è la pubblicità in TV, è il momento giusto per fare altro. Quella intelligente serve in prima battuta ad attirare gli utenti, non ad allontanarli. Quando è intelligente. Serve ripeterlo.

Una volta catturata l’attenzione degli spettatori, arriva il momento di presentare un prodotto e servizio sottolineando il vantaggio concreto e come possa aiutare le persone nella loro vita di tutti i giorni. Il tutto in maniera trasversale onde evitare di non essere compresi che è il peggior pericolo per chi come AGENZIA FRE’ crea campagne pubblicitarie sui motori di ricerca, sui social, in TV e per le strade. Le persone sono diverse, con diversi background e diverse esperienze di vita. Molto spesso però hanno tutte tratti in comune, che rappresentano le fondamenta di una campagna pubblicitaria intelligente.

Oltre poi a creare un messaggio ricevibile da tutti, c’è la necessità di rendere versatile la pubblicità per poterla adattare ai diversi canali sui quali verrà distribuita. Dai tempi degli annunci sui giornali della fine del 1800, che hanno fatto la fortuna di JWT, la più antica agenzia pubblicitaria del mondo, questa è cambiata insieme al contenitore che la trasmette, adattandosi.

Oggi fare pubblicità significa essere presenti su diversi vettori come TV, social network o sui motori di ricerca dove le persone passano il loro tempo in modo diverso, con abitudini diverse e in differenti fasce orarie. Se la pubblicità non è intelligente difficilmente saprà adattarsi e portare a risultati apprezzabili. Inoltre c’è da tenere presente che il budget pubblicitario di aziende ed imprese è una sola voce. Bisogna saperci davvero fare per creare qualcosa che possa funzionare dappertutto.

Un solo messaggio capace di funzionare ovunque non esiste. Non è possibile creare pubblicità che funzioni in TV, alla RADIO, sui social e su internet. Inoltre il web è talmente grande che porta le persone ad addensarsi intorno a contenuti di vario genere. Chi crede che su internet si possa fare pubblicità generalista è folle. Inoltre, le tempistiche con cui gli utenti usano TV, radio o i social variano. Il web offre intrattenimento su richiesta. Gli altri no.

Dopo anni passati a progettare, concepire, produrre ed adattare campagne pubblicitarie, NOI di AGENZIA FRE’ offriamo prodotti pubblicitari versatili capaci di adattarsi e mutare per massimizzare l’investimento dei nostri clienti. Questa è la nostra pubblicità intelligente. Lavoriamo fianco a fianco di PMI, professionisti ed imprese investendo insieme.

Per noi è fondamentale entrare in connessione con il nostro cliente, per capire cosa fa il suo prodotto o servizio in più rispetto agli altri. È così creiamo pubblicità che funziona meglio. Ed anche così che il nostro cliente diventa un partner. Un alleato.

Crediamo che questo sia una visione intelligente, che ci aiuta a creare pubblicità intelligente.