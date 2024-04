La rivelazione choc della scrittrice Sophie Kinsella: “Ho un tumore al cervello”

L’autrice di tanti best seller ha annunciato di aver scoperto la malattia nel 2022, e di essere già in cura per debellare il tumore.

L’annuncio è arrivato tramite un post su Instagram. Tanti i commenti dei follower e dei fan che le hanno augurato di riuscire presto a sconfiggere la malattia.

La scrittrice Sophie Kinsella annuncia di avere un cancro al cervello

Ha affidato ai social network la rivelazione sul suo stato di salute. La prolifica scrittrice Sophie Kinsella, nome d’arte di Madeleine Sophie Wickham, autrice della popolare saga I Love Shopping e di altri romanzi, ha annunciato di avere un tumore al cervello. Una forma molto aggressiva, come lei stessa ha dichiarato, che le è stata diagnosticata nel 2022.

Da allora ha iniziato le cure e ha subito un intervento chirurgico. L’annuncio della malattia è arrivato soltanto oggi perché ha voluto dare il tempo ai suoi figli di metabolizzare la notizia e abituarsi a quella che sarà la loro nuova normalità.

«Al momento la situazione è stabile e mi sento in generale molto bene, anche se sono molto stanca e la mia memoria è ancora peggiore di prima» ha spiegato l’autrice, che ha ringraziato i familiari e il personale sanitario che le sono accanto in questo momento così particolare.

Tanti i commenti dei follower e dei fan che hanno augurato alla loro beniamina di riuscire presto a sconfiggere la malattia.

Chi è Sophie Kinsella

Sophie Kinsella, nata Madeleine Sophie Townley il 12 dicembre 1970 a Wandsworth, Inghilterra, è un’autrice inglese. Ha venduto oltre 40 milioni di copie dei suoi libri in più di 60 paesi, tradotti in oltre 40 lingue. La sua carriera letteraria è stata eclettica e di successi. Sophie Kinsella ha studiato all’Oxford’s New College, dove inizialmente si è dedicata alla Musica, ma dopo un anno ha cambiato corso e si è laureata in Politica, Filosofia ed Economia (PPE).

A soli 24 anni, ha scritto il suo primo romanzo, “The Tennis Party”, che è stato accolto con entusiasmo da critica e pubblico, diventando un bestseller. Ha poi pubblicato altri sei romanzi con il suo vero nome, Madeleine Wickham. Ha adottato lo pseudonimo Sophie Kinsella (combinando il suo secondo nome e il cognome da nubile della madre) per il suo primo romanzo sotto questo nome, “Can You Keep a Secret?”, pubblicato nel dicembre 2003. Da allora, è diventata famosa per la serie di romanzi Shopaholic, incentrata sulle disavventure di Becky Bloomwood, una giornalista finanziaria che non riesce a gestire le sue finanze.