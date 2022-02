La Rustica: Carabinieri bloccano lo scambio di cocaina, in manette 2 persone

Sono due le persone arrestate in zona La Rustica, nella capitale. La coppia, un 23enne e un 45enne romani, è stata colta mentre cedeva a una terza persona un involucro, che poi si è scoperto contenere una dose di cocaina. Questi è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo come assuntore di droghe, mentre i due sono stati arrestati per spaccio e detenzioni ai fini di spaccio.

Spaccio nella capitale: 2 arresti

A intervenire sono stati i carabinieri della Compagnia Roma Montesacro: questi hanno sorpreso la coppia di criminali proprio mentre cedeva all’acquirente un involucro, al cui interno è stata rinvenuta una dose di cocaina. I due, inoltre, avevano con sé anche altre sette dosi di cocaina e una somma di 220 euro, che parrebbe essere il provento dell’attività illecita. La droga e il denaro sono stati sequestrati, quindi gli arresti sono stati convalidati e i due sono stati posti agli arresti domiciliari, restando in attesa del processo.